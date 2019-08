9. klasseelever fra Slagelse Kommune klarer sig bedre fagligt. I hvert fald hvis man skal tro det seneste karaktergennemsnit. Da sidste skoleår sluttede, lå gennemsnittet af de samlede karakterer nemlig højere end de sidste syv år og næsten en hel karakter højere end for seks år siden. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Rekord: 9. klasseelever høster højere karakterer

Slagelse - 16. august 2019 kl. 06:33 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

7, 10 eller 12. Unge jagter i stigende grad de høje karakterer, og flere end sædvanligt kunne derfor glæde sig, da elever fra 9. klasse i Slagelse Kommune sluttede sidste skoleår før sommerferien.

I hvert fald endte karaktergennemsnittet her på 6,8 og nærmer sig dermed for første gang i syv år landsgennemsnittet. Samtidig er det næsten en hel karakter højere end skoleåret 2013/14, hvor gennemsnittet lå på 5,9.

En udvikling, der glæder centerchef for børn og unge, Per Kensø. I Slagelse Kommune har man nemlig siden skolereformen i 2014 arbejdet målrettet mod at gøre kommunens unge uddannelsesparate, siger han.

- Vi har i den forbindelse haft et kontinuerligt fokus på at løfte karaktergennemsnittet. Og derfor er det også dejligt at se, at vi nu bevæger os tættere og tættere på landsgennemsnittet, siger centerchefen, der dog alligevel har svært ved at pege præcis på, hvad udviklingen skyldes.

Karaktergennemsnittet dækker nemlig over de bundne prøver i både matematik og dansk for samtlige af Slagelse Kommunes 9. klasseelever. Men særligt i matematik er karaktergennemsnittet steget.

Èt af de tiltag, der kan være en del af forklaringen på den samlede udvikling, er derfor ansættelsen af en matematik-konsulent, siger centerchef Per Kensø.

En aktiv indsats - Men det er min opfattelse, at den vigtigste årsag til stigningen er, at skolerne i de senere år har styrket fokus på elevernes faglige udvikling. Ude på skolerne afspejles dette i, at lærerne løbende følger op på elevernes faglige udvikling, forklarer han.

Matematik-konsulenten understøtter nemlig blot matematikvejledere og -lærere på skolerne, hvor der blandt andet afholdes netværksmøder. Her deler lærere erfaringer og gode værktøjer, siger Per Kensø.

Derudover arbejder lærerne også aktivt på hver enkelt skole for at øge det faglige niveau. For eksempel evaluerer de enkelte skoler en til to gange om året klasserne og eleverne særskilt, så man ved, hvor der eventuelt skal sættes ekstra ressourcer ind, forklarer centerchefen.

Tidligere er Slagelse Kommune imidlertid blevet kritiseret for at have mange ikke-uddannede lærere ansat på folkeskolerne. Her har særligt formand for Slagelse Lærerkreds, Per Toft Haugaard, givet udtryk for, at han frygtede for kvaliteten af undervisningen.

Læreruddannede har nemlig bedre forudsætninger for at tilrettelægge den rette undervisning til eleverne grundet særlig viden i rygsækken fra lærerseminariet. Derfor kan det få store konsekvenser for eleverne, når de ikke modtager undervisning fra læreruddannede, har formanden tidligere sagt til TV2 ØST.

På trods af lærermangel - Og dem (ikke-læreruddannede, red.) er der stadig en del af i kommunen. De bliver bare primært placeret i de mindre klasser og underviser derfor ikke de ældste elever, forklarer Per Toft Haugaard til Sjællandske.

Det stigende karaktergennemsnit i Slagelse Kommune er derfor sket »på trods af« og ikke »i kraft af« læreruddannet personale, mener lærerforeningens formand.

Samtidig peger Per Toft Haugaard på, at det er vigtigt at sikre, at folkeskolen handler om andet og mere end at vinde de gode karakterer. Ellers kan det gå hen og blive til en usund kultur, hvor elever stresses, advarer han.

- Nogle gange er det som om, at man glemmer, at folkeskolen også skal stå for den almene dannelse. Og her er karakteren derfor langt fra det eneste succeskriterie, men det er bare det eneste, man kan måle på, siger Per Toft Haugaard.

Ifølge centerchef for børn og unge i Slagelse Kommune, Per Kensø, er kommunen imidlertid meget opmærksom på, at der ikke skal dyrkes nogen usund karakterkultur.

Det negative ord »karakterræs«, der ofte bruges i denne sammenhæng, forstår han imidlertid ikke. For det er okay at være elev og ville jagte de gode karakterer, siger centerchefen.

- Men det er bare ikke kun karaktererne, der kommer ud på den anden side. Det er hele mennesker, som vi i folkeskolen er med til at lave. Og det har vi stort fokus på hele tiden, slår Per Kensø fast.