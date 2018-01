Se billedserie Budskabet om de 18.000 biler er nu fjernet efter henvendelse fra Sjællandske. Foto Helge Wedel

Reklameskilte med for mange biler

Slagelse - 26. januar 2018 kl. 08:34 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To trailere med to gange fire meter store digitale skærme på den ene side har fanget mange bilisters oppmærksomhed, efter de netop er sat op på henholdsvis Skovvej og Tårnborgvej i Korsør.

Det er iværksætteren 45-årige Jesper Bernth med bopæl på Chritiansgave i Korsør, der via sit firma med 11 ansatte »Danske Indkøbsrejser« står bag den nye mulighed for at få et reklamebudskab ud.

Et af budskaberne var, at 18.000 bilister kører forbi på Skovvej og Tårnborgvej. Det er nu fjernet, fordi Sjællandske efterspurgte kilden til tallet.

- Det vil jeg ikke oplyse, men efter snakken med dig og din henvisning til kommunale trafiktællinger vil jeg straks fjerne det om de 18.000 bilister, siger Jesper Bernth til Sjællandske. Han tilføjer, at han på ingen måde har ønsket at vildlede med forkerte tal.

Ifølge Slagelse Kommunes trafiktællinger, der kan ses på kommunens hjemmeside, kører der omkring 5-6000 bilister på Skovvej og Tårnborgvej i døgnet.

Ifølge Jesper Bernth er der næsten allerede udsolgt af reklamer på de to trailere i Korsør, som det er planen skal have følgeskab af foreløbig 48 andre placeret i andre byer. I Slagelse bliver der sat fire op i løbet af marts. Jesper Bernth håber, at det først og fremmest er de lokale annoncører, der køber pladsen og ikke store landsdækkende kæder.

- Vi har på kun en uge fået næsten udsolgt på de to trailere i Korsør, der hver kan rumme 20 forskellige reklamer, som vises i 10 sekunder, siger Jesper Bernth.

Han fortæller, at prisen for en reklame i tre måneders abonnement er 3000 kroner.

- Annoncøren kan så i perioden ændre sit budskab, lige så mange gange, han vil. Det kunne for eksempel være med nye tilbud, siger Jesper Bernth.

Ifølge direktøren for »Danske Indkøbsrejser«, så er opstillingen af de lysende og blinkende digitale reklameskilte tæt på vejen lovligt.

- Vi er i byzone, og rent juridisk er der tale om en parkering på privat grund, siger Jesper Bernth med henvisning til virksomhedens advokat. Der er derfor ikke søgt om tilladelse hos hverken kommune eller Vejdirektoratet. Direktøren tilføjer, at reklameskiltet bliver flyttet, hvis de på nogen måde virker generende for de nærmeste naboer med deres lys og blink eksempelvis ind gennem vinduer.

Hos Vejdirektoratet oplyses, at de ikke kan tage stilling til den konkrete sag, da det er Slagelse Kommune, der er vejmyndighed. Samtidig henvises til færdselslovens § 99. Her hedder det blandt andet - »genstande, der kan ses fra vej, kan af politiet forlanges fjernet, hvis de har lighed med afmærkning eller de i øvrigt kan virke vildledende eller være til ulempe for færdslen«.

»Danske Indkøbsrejser« har ifølge Jesper Bernth indgået en lejekontrakt med de grundejere, hvor trailerne med reklameskiltene er parkeret.

»Danske Indkøbsrejser« har kontor på Gl. Banegårdsplads 4C, men døren var låst, da Sjællandske kiggede forbi torsdag formiddag.

Virksomheden vil også sælge busrejser til eksempelvis grænsebutikkerne. I bussen får firmaer så mulighed for at markedsføre produkter og dele vareprøver ud. Ifølge Jesper Bernth vil de første busture finde sted til marts. Han har boet i Korsør de seneste syv år.

»Danske Indkøbsrejser« blev stiftet 1. januar 2017 som et enkeltmandsfirma.