Se billedserie Skoleleder Karin Tellerup Have knuste et krystalglas, og heldigvis gik det i rigtig mange stykker. Som et symbol på, at hallen skal bestå i mange år. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Rejsegilde på skoleskemaet

Slagelse - 01. oktober 2019 kl. 16:45 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bøger og den traditionelle madpakke var suppleret med pølser og hurra-råb tirsdag, hvor 685 elever og 60 medarbejdere fra Dyhrs Skole deltog i rejsegildet for skolens nye hal bag den tidligere Vestre Skole i Sct. Pedersgade.

Skolens bestyrelsesformand, advokat René Rasmussen, kunne her indlede med at fortælle, at byggeriet går helt efter planen. Og fortsætter det på samme måde, vil hallen kunne tages i brug i starten af marts næste år.

- Det glæder vi os meget til, og vi håber også, at naboerne blive glade, sagde formanden.

For som tidligere omtalt i Sjællandske har der jo været en del utilfredshed fra naboers side, ikke mindst omkring nogle træer, som har måttet lade livet.

- Træerne var nu helt rådne indeni, og der bliver plantet nye. Når det var nødvendigt at placere hallen så tæt på træerne, så skyldes det, at man skulle undgå at komme til at bygge ovenpå en stor kloakledning, der går tværs gennem området, sagde skoleleder Karin Tellerup Have til Sjællandske, efter at den officielle del af rejsegildet var overstået.

Den omfattede blandt andet, at skolelederen gjorde noget, som ellers ikke vil være velset på den pæne skole til dagligt.

Hun kastede nemlig med stor kraft et krystalglas ned i betongulvet, så det splintredes i mange stykker.

- Det er gammel tradition og skal symbolisere, at »i lige så mange skår, som glasset går«, lige så mange år vil hallen kunne stå i sikkerhed og uden voldsomme hændelser, sagde Karin Tellerup Have til de mange elever og medarbejdere.

Hun forklarede også, at rejsegildet er bygherrens tak til håndværkerne for godt udført arbejde. Og er en bygherre for nærig til at holde dette rejsegilde, så kan håndværkerne hævne sig.

- De kan for eksempel mure flasker ind i murværket, som laver lyde, når vinden blæser. Eller de kan udstoppe en stor dukke og hænge den op foran indgangsdøren. Det kaldes en »død murer«, sagde Karin Tellerup.

Projektleder Kenneth Brodersen fra Dansk Hal A/S, der står for byggeriet, sørgede for, at der blev råbt hurra for håndværkerne og den nye hal.

- Jeg har aldrig været med til et rejsegilde med så mange tilskuere, bemærkede han også.

Og så var der ellers lagt op til den store pølselogistik, hvor gæster og håndværkere fik først. Herefter de mindste elever og til slut de største elever, som måtte væbne sig med tålmodighed et kvarters tid, inden de kunne komme til en af de to pølsevogne fra det succesrige lokale firma Event Eksperten, som blandt andet også stod for at servere natmaden til Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag.