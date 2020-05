Rejsegilde fejret trods frustrationer

Her ligger Fuglebjerg Kistefabrik, som i de senere år har haft vokseværk. En 400 m2 stor hal blev taget i brug sidste år, men det viste sig hurtigt ikke at være nok.

Hun har blandt andet bestilt en meget stor og speciel maskine, der kan skære særlige profiler i alle materialer, og den er for stor til at stå i de eksisterende lokaler.

Midt i glæden over rejsegildet fortæller Hanne Elsner dog også om en langvarig og frustrerende proces i forhold til at få byggetilladelse fra Slagelse Kommune.

- Hele lokalplanen skulle omlægges, og det har vi været i gang med siden november 2018. Vi fik at vide, at når den var på plads, så manglede der kun noget papirarbejde, før vi kunne få byggetilladelsen.

- Da vi 20. januar i år fik at vide, at nu var lokalplanen klar, så bestilte jeg den store maskine i forventning om, at vi kunne gå i gang, og jeg meddelte håndværkerne, at de skulle gøre sig klar.