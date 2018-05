Se billedserie 69-årige Flemming Nielsen i sin jolle med rejeruser, som han gerne ville have sat flere ud af. Men en anden har taget de pladser, han har fået tildelt i Korsør Nor, hvor vedkommende har sat ulovligt tæt på de ruser, som Flemming Nielsen nåede at sætte ud. Foto: Helge Wedel

Rejefiskere strides om fangstpladser i Korsør Nor

Slagelse - 13. maj 2018 Af Helge Wedel

Det er højsæson for fangst af rejer. For den 69-årige bierhvervsfisker Flemming Nielsen med jollen KR 116 i Korsør Fiskerihavn er fiskeriet efter den velsmagende delikatesse i Korsør Nor dog umuliggjort af en to år ældre bierhvervsfisker. Stridighederne mellem dem har betydet, at de længe ikke har talt sammen. Men før tavshedens periode blev Flemming Nielsen ligefrem lovet øretæver.

Stridens kerne er fangstpladserne i Korsør Nor, hvor rejeruserne fastgjort til pæle står ud fra kysten.

En fangstplads skal på forhånd anmeldes til fiskerikontrollen og være tegnet ind på et kort. Og det gjorde Flemming Nielsen i efteråret med pladser ud for det tidligere minedepot på Egø.

- Men nu har den anden sat sine rejeruser lige foran mine. Afstanden er mindre end fem meter. Og det er ulovligt. Jeg har derfor kontaktet firkerikontrollen og bedt dem komme og fjerne de ulovligt opsatte rejeruser på de pladser, som jeg har fået råderet over, siger Flemming Nielsen til Sjællandske.

Ifølge Flemming Nielsen var reaktionen fra fiskerikontrollen, at de havde rigeligt andet at se til, så striden om fangstpladserne måtte fiskerne selv søge at løse.

- Jeg har altså ikke den store respekt for fiskerikontrollen, når de ikke vil rykke ud til ulovligt fiskeri, som jeg anmelder, siger Flemming Nielsen. Striden mellen de to rejefiskere omfatter også en episode fra 2017, hvor Flemming Nielsen af den 71-årige blev anmeldt for at fiske fra en ulovlig jolle.

Sjællandske har kontaktet fiskerikontrollen.

- Vi har vejledt de to fiskere om, at stridigheder om afstand mellem redskaber er omfattet af privat påtale. Og naturligvis rykker vi ud, når vi får anmeldelser om ulovligt fiskeri, siger Arne Madsen til Sjællandske. Han er fiskeriinspektør i Fiskeristyrelsens afdeling i Ringsted.

Arne Madsen forklarer, at fiskerikontrollen følger »Bekendtgørelse om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand«. Heraf fremgår, at fiskerikontrollen ikke fjerner opsatte fiskeriredskaber, der ikke overholder krav til afstande, med mindre anmelderen betaler for at få dem fjernet.

- Vi har jo ikke mulighed for at kontrollere, hvem der har sat sine redskaber først. Derfor fjerner vi kun redskaber, hvis anmelderen betaler for det. Efterfølgende må anmelderen så anlægge et civilt søgsmål og få en dom for ulovlighederne med krav om, at udgiften til fjernelsen betales af vedkommende, der bliver dømt for at have opsat fangstredskaberne ulovligt, siger Arne Madsen.

Fiskerinspektøren mindes ikke, at en sådan sag nogensinde har fundet sted. Han noterer også, at de to rejefiskere i Korsør har en historik med en del stridigheder.