Johnny og Dorte er klar til onsdagstræning. Det var parrets 19-årige datter Katrine, som fik ideen til fjerntræningen. - Og i dag har vi så træning nummer 40, konstaterer Johnny Reimer.

Reimer holder gejsten ved lige - også i udlandet

Når man ikke længere kan besøge sit lokale fitnesscenter - ja, så må centret jo i stedet komme til en. Det sker via en mobiltelefon og Facebook. Det er kort fortalt princippet i »fjerntræning«, som lige nu er blevet meget populært.

Den lokale træner og motivator Johnny Reimer Glerup var en af de allerførste, som begyndte den 15. marts - og han er still going strong.

Fra privaten på Triangelvej i Slagelse sender han hver eneste dag - syv dage om ugen - en times heftig motion ud til følgerne, som på få uger er steget fra en lille håndfuld til nu omkring 1300 personer. Og ikke bare fra Slagelse og Danmark, men også fra fjerne lande som for eksempel Australien:

- Ja, der er flere danskere i udlandet, som savner at høre en dansk stemme, og den får de så her - sammen med en times god motion, siger Johnny Reimer.

Avisen har fået lov til at følge forberedelserne til den daglige udsendelse, som punktligt starter hver formiddag klokken 10.

Lige nu er der 20 minutter til start, og Johnny er i gang med komme ind i det specielle »mindset«, der kendetegner fjerntræning:

- Jeg er jo vant til at have folk foran mig i samme rum, og det er helt anderledes og stå og snakke ind i en skærm, forklarer han.

Han indrømmer gerne, at han ved mere om træning end teknik, så derfor får han hjælp til streamingen af sine kone Dorte. Det er hende, som styrer kameraet - telefonen - i den time, træningen varer.

- Jeg skal kun koncentrere mig om træningen, mens Dorte sørger for resten, siger han.

Det hele foregår i stuen, hvor spisebordet er trukket lidt til side for at gøre plads til træningen. Der ligger et par vægte, en måtte og et håndklæde klar, og Johnny har i forvejen nøje udvalgt den vigtige musik, der ledsager træningen.

- Jeg kører med forskellige temaer. I går var det for eksempel Grand Prix-musik. Andre gange kan det være rock eller 80'er musik, siger han.

Selv om der på det seneste er lukket lidt mere op for samfundet, så tvivler han på, at der åbnes i fitnesscentrene på denne side af sommerferien.

- Ingen ved det lige nu. Til gengæld tror jeg på, at denne form for træning - altså »fjerntræning« - er kommet for at blive, siger han.

Det bygger han på, at han via Facebook-gruppen har fået mange i tale, som normalt ikke ville besøg et almindeligt fitnesscenter.

- Mange kan ikke li' at vise sig i et fitnesscenter af forskellige årsager. Nogle har ikke råd eller tid, men de vil gerne have inspiration - så jo, jeg tror, der er et behov, siger han.

Både han og Dorte giver eksempler på folk, som fortæller, at de faktisk forventer at komme fysisk og mentalt styrket ud af coronakrisen - ikke mindst på grund af træningen.

- En af deltagerne skrev: »Hver formiddag mellem klokken 10 og 11 bliver verden igen normal for mig«, fortæller Dorte.

I det hele taget har responsen fra deltagerne været overvældende, hvilket naturligvis også gør motivationen hos både Johnny og Dorte endnu større.

- Vi tror på, at det her kan noget, for vi ser hver dag resultatet i kommentarerne. Folk, som ellers aldrig har trænet, kommer med på vognen og får pludselig en ny, god vane, der giver dem livskvalitet, siger de begge.

Dorte tilføjer: - Ved at holde gejsten oppe og motivere andre til at røre sig noget mere, så tror jeg også på, at det bliver nemmere igen at vende tilbage til normale tilstande. Med andre ord bliver der forhåbentlig mindre at reparere på, siger hun.

Klokken er nu 9.58. To minutter til start.

Dorte har logget på Facebook og er klar til streaming, og de første hilsner fra forventningsfulde deltagere er allerede tikket ind.

Imens tripper Johnny rundt i stuen og varmer op. På et ulæseligt stykke papir har han skrevet små stikord ned, hvis han skulle løbe tør for ideer.

Det er der efter 39 programmer næppe fare for - og da klokken slår præcis 10, går programmet i gang.

- Velkommen, siger Johnny med høj og klar røst og kikker ind i telefonens kamera.

Musikken spiller, og i løbet af få minutter har han fået pulsen op.

Allerede nu er 32 personer med direkte, og tallet går som regel kun opad. Fjerntræning nummer 40 under corona-krisen er i fuld gang.

- Kom så med derude, lyder det fra træneren.