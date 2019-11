Artiklen: Regionsrådsformand om voldsom fangeflugt: - Det er rystende, at personalet blev udsat for trusler

- Min tanker går til de medarbejdere og de patienter, der blev berørt af den voldsomme befrielsesaktion af en person, der var indlagt i Retspsykiatrien på Psykiatrisygehuset i Slagelse, siger regionsrådsformand Heino Knudsen i en pressemeddelse.

- Det er rystende, at personalet blev udsat for trusler, og at der blev løsnet skud. Medarbejderne og de patienter, der overværede episoden, fik straks tilbud akut krisehjælp. Heldigvis har ingen personer lidt fysisk overlast. Det betyder alt for os, at medarbejderne og patienter kan være trygge. Derfor er der nu fuld fokus, at det ikke skal ske igen.

I forhold til efterforskningen henviser vi til politiet. Jeg kan derfor ikke komme ind på de nærmere detaljer i forløbet, siger Heino Knudsen.

På vegne af Psykiatriledelsen siger vicedirektør Dorthe Juul Lorenz:

- Det tilstedeværende personale i afsnittet handlede helt korrekt i den uacceptable situation, de var sat i. Trods omstændighederne tog de vare på andre ansatte og patienterne, så de ikke blev udsat for fare. Vi er dybt taknemmelige for deres professionelle håndtering af hændelsen.

Umiddelbart efter hændelsen kom ledelsen af afsnittet tilstede, og der blev arrangeret akut krisehjælp både til det involverede personale, og de patienter som overværede hændelsen.

Afdelingsledelsen for den retspsykiatriske afdeling vil naturligvis have fuld fokus på at hjælpe alt berørt personale i den kommende tid.

Vi, i psykiatriledelsen, var selv til stede i Psykiatrien i Slagelse tirsdag aften og talte med personale og ledelse både i det berørte afsnit samt alle naboafsnit i retspsykiatrien og i almenpsykiatrien Vest.

Overalt oplevede vi kollegial omsorg, forståelse og umiddelbar hjælpsomhed i den svære situation. Personale, som ikke var på vagt, ringede ind til psykiatrien og tilbød deres hjælp, og der blev hurtigt indsat ekstra bemanding, dér hvor der var behov for det.

Den helt særlige ro, professionalisme og kollegiale hjælpsomhed vi oplevede fra alle ansatte i Psykiatrien i Slagelse, kan vi kun være yderst stolte over. Tak.

De nærmere omstændigheder vedrørende handlingen kan vi på nuværende tidspunkt ikke kommentere på, da det er en politisag.