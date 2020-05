Se billedserie Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) roser de tilbageværende lægers indsats i Korsør, men kalder samtidig lægekapaciteten for fornuftig. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Regionsrådsformand finder lægekapacitet fornuftig

Lægekapaciteten i Korsør er fornuftig med plads til nye patienter, fastslår Heino Knudsen, formand for Regionsrådet i Region Sjælland.

Slagelse - 28. maj 2020 kl. 06:44 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regionsrådsformand Heino Knudsen har svaret Sjællandskes tre spørgsmål om lægesituationen i Korsør.

1. spørgsmål:Borgerne i Korsør betjenes fra årsskiftet 2019/20 af ni praktiserende læger mod tidligere 12. Finder regionsrådsformanden, at det er forsvarligt, og giver borgerne lægeadgang med tilstrækkelig kvalitet og mindst mulig ventetid?

Svar: Jeg værdsætter rigtig højt, at de nuværende praktiserende læger i Korsør har taget et stort ansvar for at sikre lægedækningen i området.

Situationen i Korsør er aktuelt, at der er tre lægepraksis med i alt 12 fuldtidslægestillinger, hvoraf to er ubesat. Den gode nyhed er, at der netop er kommet en ny læge til byen pr. 1. maj 2020. Der er således 10 læger til at håndtere de cirka 18.000 patienter i Korsør, svarende til 1.800 patienter pr. læge. Ifølge overenskomsten skal en læge min. have 1600 patienter og kan have op til 2700 patienter.

Heldigvis har to af lægehusene på nuværende tidspunkt åbent for tilgang af nye patienter og ledig plads til i alt 500 nye patienter. Der er således fornuftig kapacitet i Korsør i forhold til, hvad vi oplever i andre lægedækningsudfordrede områder i vores region. Men vi har konstant fokus på at sikre så god en lægedækning som muligt i hele Region Sjælland.

2. spørgsmål: Hvordan har Region Sjælland behandlet de forslag, der er kommet fra de tilbageværende ni praktiserende læger, der ønsker støtte til konsultationsrum og ultralydsudstyr i bestræbelserne på bedre at tiltrække uddannelseslæger?

Svar: Lægerne i Korsør har ønsket regionens økonomiske støtte til ombygning eller udvidelse af lokaler, tilskud til sygeplejersker, indkøb af ultralydsudstyr mv.

De praktiserende læger er selvstændigt erhvervsdrivende, og der findes ikke lovhjemmel til at støtte selvstændig erhvervsdrivende økonomisk. Derfor kan regionen ikke tilbyde økonomisk støtte til eller gratis rådighed over udstyr, lokaler, personale mv.

Vi har i stedet fra Region Sjællands side tilbudt lægerne i Korsør såkaldte licensaftaler. Med en licensaftale kan lægerne leje lokaler, udstyr og eventuelt personale gennem regionen til markedspris. En licensaftale kan godt omfatte lokaler til uddannelseslæger, uden at det omfatte resten af lægens praksis.

Den model og investering har vi mulighed for at foretage indenfor overenskomstens rammer, og det vil aflaste lægerne for økonomisk risiko og likviditetsbehov, men følger samtidig princippet om, at regionen ikke kan stille sådanne ydelser gratis til rådighed for private erhvervsdrivende. Som jeg er informeret, så har lægerne fra Korsør dog ikke vist interesse for tilbuddet om licensaftaler.

Vi har i Region Sjælland i 2020 afsat en pulje på en halv million kroner, der skal medvirke til at skabe attraktive uddannelsesstillinger inden for almen medicin og til at kompetenceudvikle læger, der tager del i uddannelsen af læger. Alle læger har mulighed for at søge denne pulje, som udmøntes i juni 2020.

Den første forudsætning for at kunne rekruttere læger er kendskab til Region Sjælland og de lægedækningstruede områder. Derfor tilbyder Region Sjælland sommerferiejobs til medicinstuderende hos de praktiserende læger, hvor regionen betaler lønnen. Meget glædeligt så har tre medicinstuderende i år søgt sommerferiejob i Korsør.

3. spørgsmål:Hvad har Region Sjælland gjort for at ændre Korsørs status som lægedækningstruet område?

Svar: De lægedækningstruede områder fastlægges ud fra en landsdækkende model med objektive kriterier, f.eks. lægernes alder og borgernes sociale og økonomiske forhold. Det sker hvert 3. år.

Praktiserende læger i lægedækningstruede områder modtager et særligt tillæg - et differentieret basishonorar. Der er også andre særlige muligheder for læger, der er bosiddende i lægedækningstruede områder, f.eks. at få nedsat antallet af patienter eller etablere en delepraksis, hvor to læger deler en fuldtidsstilling.

Der findes ikke ét redskab til at løse lægedækningen, men vi arbejder på mange fronter og forskellige tiltag fra markedsføring til konkrete initiativer.