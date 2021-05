Regering fik læst og påskrevet

Af Per Vagnsø

Mellem 100 og 150 mennesker deltog i en demonstration på Rådhuspladsen i Slagelse. Ligesom i mange andre byer var vreden rettet mod regeringens inddragelse af opholdstilladelser for syriske flygtninge.

Budskabet var klart: Den danske regering bør øjeblikkeligt stoppe planerne om at inddrage syreres opholdstilladelser.

Hundredvis af syriske flygtninge, heriblandt børn, har af Udlændingestyrelsen fået besked på at vende tilbage til Syrien, idet den har vurderet, at Damaskus og de omkringliggende områder er sikre at vende tilbage til.