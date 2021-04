Rebeller er tilbage i elskovsreden

Kongegaarden har fungeret som overnatningssted for en række royale berømtheder som Dronning Caroline Mathilde og Friedrich Struensee. Deres velkendte elskov foregik sandsynligvis også i Korsør i 1771, året før de begge led en trist skæbne anklaget for mytteri mod Kong Christian VII.

- Der eksisterer ingen buster af hverken Struensee eller Caroline Mathilde, men inspireret af malerier og tegninger har billedkunstneren Morten Modin nu skabt tredimensionelle 3D-printede portrætter, der perspektiverer de to »oprøreres« overnatning i Kongeværelset for præcis 250 år siden, fortæller Henrik Broch-Lips, leder af Kongegaarden.

Morten Modin har portrætteret Caroline Mathilde serielt i flere forskellige farver og i klassisk busteposition. De 11 farvestrålende buster står på transparente plader, der får dem til at svæve i det høje trapperum, som over flere etager forbinder Isensteinsamlingen nederst i bygningen og Kongeværelset øverst, hvor kunstneren har installeret et enormt skulpturelt portræt af Struensee.

3D-printet plastik

Værket er placeret direkte på gulvet i det legendariske værelse som et billede på, at den tyske livlæge blev halshugget, efter at han i en kort periode reelt regerede det danske kongerige, og nærmest revolutionært havde indført ytrings- og trykkefrihed her i landet. Det afhuggede hoved fylder næsten otte kubikmeter og er af 3D-printet lyserød plastik.