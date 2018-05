Reality-deltager dømt - ofre kan få penge retur

Dommen over de to kvinder, der stammer fra Slagelse-området, blev afsagt torsdag eftermiddag i Retten i Næstved - selv om ingen af de dømte dukkede op. På netsiden »Realityportalen.dk« kan man læse mere om de to dømte, hvis navne og billeder også er offentliggjort her. Sjællandskes regler på området er, at vi kun offentliggør navne på dømte, som idømmes mindst to års ubetinget fængsel eller mere.

En tidligere Slagelse-deltager i tv-serien »De unge mødre« og hendes mor blev torsdag idømt henholdsvis fire og seks måneders ubetinget fængsel. De befinder sig dog begge i USA, og derfor er det uvist, hvornår de i givet fald kan afsone dommen - hvis de accepterer den.

Dog har politiet sikret sig penge til de ofre, som kvinderne i sin tid snød via Den Blå Avis.

Oprindelig var der afsat fem hele retsdage til sagen, men da de to kvinder aldrig dukkede op i retten, er den skredet hurtigere frem end ventet - og derfor kunne der allerede afsiges dom torsdag eftermiddag:

»En 48-årig kvinde og hendes datter på 23 år idømt henholdsvis 4 mdr. og 6 mdr. ubetinget fængsel for over 70 forhold af bedragerier. Ingen af de tiltalte var tilstede, da de p.t. befinder sig i USA. Straffen kunne i medfør af retsplejeloven ikke komme over 6 mdr«, skriver anklager Mariam Khalil via Twitter.

Dommen skal nu forkyndes for de to dømte, og det vil ske via deres forsvarere, som ifølge anklageren har kontakt til dem via mail.

- Når dommen så er forkyndt, skal de tage stilling til, om de accepterer dommen - eller ønsker at anke til Landsretten, siger Mariam Khalil, som omstændighederne taget i betragtning er ganske godt tilfreds med sagens udfald.

- Jeg kunne godt have ønsket mig en fordobling af straffen, men det kunne desværre ikke lade sig gøre af tekniske årsager, siger hun til Sjællandske.

Det handler blandt andet om det tidspunkt, sagen i sin tid blev forkyndt for de to kvinder i USA.

- Og så glæder jeg mig over, at det er lykkedes politiet at beslaglægge omkring 230.000 kroner fra de dømte, siger anklageren.

Og det er rigtig godt nyt for de mange personer, som er blevet svindlet siden 2015 - blandt andet på Den Blå Avis. Her har den 23-årige - flere gange under pseudonymet »Helle« - svindlet og bondefanget stribevis af kunder ved at sælge telefoner, kameraer og lignende - uden at have til hensigt at sende varerne, hun ellers modtog tusindvis af kroner for.

Faktisk passer det beslaglagte beløb stort set med summen i de i alt 73 tilfælde af bedrageri, databedrageri og dokumentfalsk, som de to kvinder nu er dømt for.

- Hvis de to dømte anker sagen, går der naturligvis lidt længere tid med at få pengene frigivet - men pengene er der, og det er det vigtigste, siger anklageren til Sjællandske.

Tilbage står også, hvornår de to nu dømte kan afsone deres dom. Det kræver, at de enten frivilligt vender hjem til Danmark - eller bliver arresteret i USA og herefter udleveret af de amerikanske myndigheder.

- Det vil være op til Kriminalforsorgen og Justitsministeriet at vurdere, hvorvidt de to dømte skal søges udleveret fra USA, siger anklageren.

I den type sager vil man typisk først vurdere, om de omkostninger, som er forbundet med udleveringsprocedurerne, står mål med forbrydelsens omfang.

