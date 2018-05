To kvinder - tiltalt for massiv svindel - blev som varslet væk fra retten onsdag.

Reality-deltager blev væk fra retten: Erkender bondefangeri

Slagelse - 10. maj 2018 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- I sidder lidt alene, men det er jo egentlig også blevet varslet. Jeg kan forstå, at ingen af de tiltalte vil berige os med deres selskab, lød det fra byretsdommer Lene Sigvardt, da hun trådte ind i retssal 6 ved Retten i Næstved onsdag formiddag.

I salen sad senioranklager Mariam Khalil fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, et par skriblende pressefolk på tilskuerrækkerne og to forsvarere, men uden klienter ved deres side.

De to svindel-tiltalte kvinder, sagen drejer sig om - en 22-årig kvinde og hendes 47-årige mor - var nemlig ikke til stede. Førstnævnte havde på forhånd deklareret på sin Instagram-profil, at hun ikke agtede at møde op og dermed rejse helt fra USA, hvor de begge angiveligt befinder sig i dag. Der er dog ikke dokumentation for lovligt forfald, konstateredes det i retten.

Advokat Susan Jørgensen, forsvarer for den 47-årige kvinde, har i øvrigt slet ikke hørt fra sin klient overhovedet, bekræftede hun.

- Jeg har slet ikke været i kontakt med hende, sagde forsvareren i retten, om end hun dog kunne konstatere, at sagen var blevet forkyndt for de sigtede.

Det er den blevet på ambassaden i Los Angeles, hvormed kvinderne har været på dansk myndighedsgrund. Og at de tiltalte slet ikke møder op, er i øvrigt ingen hindring for, at sagen kan køre.

Det kan den med henvisning til retsplejelovens §855 stk. 3, hvor det står, at sagen kan fremmes til dom, »når tiltalte er undveget, efter at anklageskriftet er forkyndt for den pågældende«.

Den 22-årige har været i kontakt med sin forsvarer, Hans Mogensen, og har over for ham - såvel som for politiet - erkendt flere forhold. Mere nøjagtigt 21 af 73 forhold i et anklageskrift, som fra starten indeholdt 81 forhold, men hvor otte er blevet påtaleopgivet. Læs mere om sagen i Sjællandske fredag.