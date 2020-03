20-årige Rasmus Erichsen tiltræder som ny restaurantchef hos Sunset Boulevard på Storebæltsvej i Korsør. Foto: Helge Wedel

Rasmus ny restaurantchef i sin hjemby

Slagelse - 01. marts 2020

20-årige Rasmus Erichsen, kendt som stifter af Stop Spild Lokal, tiltræder som ny restaurantchef hos Sunset Boulevard på Storebæltsvej. Lige om snart venter der ham hård konkurrence fra ny McDonald.

Første arbejdsdag som restaurantchef på kæderestauranten Sunset Boulevards afdeling i Korsør ved Q8-tanken på Storebæltsvej bliver mandag den 2. marts for 20-årige Rasmus Erichsen. Hidtil mest kendt for at have stiftet Stop Spild Lokal, som i dag har afdelinger over hele Danmark.

- Jeg glæder mig helt vildt til at »vende hjem«. Jeg har ambitioner om at få tiltrukket flere gæster fra lokalområdet i Korsør, så endnu flere oplever, hvordan et frisklavet måltid mad fra Sunset Boulevard smager, siger Rasmus Erichsen.

Forude venter der den nye restaurantchef skærpet konkurrence, når McDonald forventelig om et års tid slår dørene op til en nybygget restaurant i Korsør Erhvervspark et par kilometer fra Rasmus Erichsens nye arbejdsplads.

I træning Forud for chefjobbet i Korsør har Rasmus Erichsen været i træning som assistent manager (souschef) hos Sunset Boulevard i City2 og siden i den nybyggede restaurant i Greve, som er en af de største af kædens restauranter i Danmark

For fire år siden indledte Rasmus Erichsen bekendtskabet med Sunset Boulevard, hvor han i Korsør fik job som servicemedarbejder. Og nu er han altså tilbage som chef samme sted, hvor Louise Maul bliver assistent manager.

- Det er fantastisk at se, hvordan Rasmus Erichsen er vokset med ansættelsen i Sunset Boulevard. Vi har høje forventninger til ham som restaurantchef. En stilling vi er sikre på, han er klar til at løfte, siger Jens Broch, direktør hos Sunset Boulevard.

Plastik fjernet Rasmus Erichsens afsæt med at gøre noget for miljøet via Stop Spild Lokalt er et godt match med det nye job, hvor Sunset Boulevard udskifter mere og mere engangsplastik med genanvendeligt emballage.

Sunset Boulevard er danskejet og åbnede i 1996. I dag findes der 42 restauranter i Danmark.

Markering Som markering af af det nye lederteam i Korsør sælges lørdag d. 7. marts snackburgere for 10 kroner, ligesom børnene mellem kl. 11-14 har mulighed for at køre i tog og få en gang popcorn som dessert til maden.