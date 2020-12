Rasmus Paludan under demo: - Slagelse er en vigtig by

Se billedserie Partileder Rasmus Paludan på Nytorv i Slagelse onsdag, hvor besøget også blev videofilmet. Hvor videoen kan ses, er lidt uklart, da de større sociale medier har gjort det vanskeligt for ham at få taletid. Foto: Kim Brandt

Onsdag eftermiddag dukkede partileder for Stram Kurs, Rasmus Paludan, pludselig op på Nytorv. Kun få vidste, han kom, og derfor var der næsten flere betjente end borgere på pladsen. Efter besøget skulle han videre til Odense.

Slagelse - 02. december 2020

Avisen var ikke på forhånd blevet orienteret om partileder Rasmus Paludans besøg, og det var de handlende i bymidten tydeligvis heller ikke.

- Det er jo det store problem. Jeg vil gerne ha' en dialog med folk, og det er supersvært for mig. For hvis jeg anmelder det til offentligheden nogle dage i forvejen, så kan jeg ikke få lov til det. Og hvis jeg anmelder det for sent, så er det ligesom nu, hvor der ikke kommer nogen, siger Rasmus Paludan til Sjællandske.

Man kunne ikke »bare« gå over til Rasmus Paludan, som stod cirka fem meter fra indgangen til Danske Bank.

Først skulle avisen legitimere sig over for politiet, og herefter gik der nogle minutter, før vi fik grønt lys.

- Jeg prøver at manøvrere i den sikkerhedsmæssige situation, og jeg vil jo allerhelst have en dialog med folk som nu (uden afspærring eller minestrimmel, red.) og det kan jeg kun få, hvis det er forholdsvis ukendt, at jeg kommer. Problemet er bare, at så er der ingen, der ved det, og dermed kun få, som dukker op.

Trussel ikke blevet mindre Sidste gang, Rasmus Paludan var på Nytorv i Slagelse (22. maj sidste år), var der flere hundrede mennesker. Avisens overskrift var dengang: »Flere selfies end buh-råb«, da hovedparten af de fremmødte ønskede en selfie med partilederen.

Det var ikke nemt onsdag, da politiet ikke umiddelbart tillod, at nogen kom for tæt på.

- Desværre er truslen mod mig ikke blevet mindre med tiden, sukkede partilederen, der fortalte, at Slagelse er en vigtig by for ham:

- Slagelse er vigtig på den måde, at det var her, Stram Kurs fik det bedste valg. 2,3 procent i hele Sjællands Storkreds, men vi fik mere end det i Slagelse-kredsen, fortæller han.

Paludan fortalte iøvrigt, at kort før avisen ankom, så var der en ældre skoleklasse, som angiveligt gerne ville tale med ham.

- De fortalte, at deres lærer ikke ville have, at de talte med mig, hvilket jeg synes er problematisk. Jeg ville gerne have en dialog med dem og fortalt om vores program, og selv om de måske ikke er enige med mig, så mener jeg, at i hvert fald de ældre skoleelever skal have lov til at blive afprøvet i forhold til en debat og forskellige synspunkter.

Pressens behandling Paludan er efterhånden svær at finde på sociale medier som Youtube og Facebook, ligesom hans kanal »Frihedens Stemme« er blevet lukket.

Dermed er hans muligheder for at nå ud til den brede befolkning begrænset og sker næsten kun gennem de større medier:

- Og det vil de typisk kun gøre, hvis det omhandler noget negativt eller eksotisk, mener han.

I det hele taget er Rasmus Paludan ikke voldsomt begejstret for den pressedækning, han har fået de senere år. Avisen gav ham derfor mulighed for at rette nogle misforståelser eller usandheder, som måtte florere:

- Jeg er IKKE bandlyst i Sverige, og nogle tror, at jeg kun er svensk statsborger. Det er ikke korrekt. Jeg blev heller ikke fængslet i Frankrig for nylig, men blot administrativt tilbageholdt. Endelig er det tvivlsomt, at jeg skal i fængsel. Ja, jeg fik en måneds fængsel i juni sidste år, men den er anket og bliver behandlet i januar. Hvis jeg taber, bliver det sandsynligvis en måned, hvor jeg ikke skal i fængsel, men i stedet skal bære en fodlænke, forudser han.

- Hvordan holder du jul i år - og hvad vil være din bedste julegave?

- Jeg skal fejre den med gode venner og hygge. Den bedste gave vil helt klart være 20.000 vælgererklæringer til vores søsterparti Hard Line, slutter han.