Rasende bilist forsøgte at hive p-vagt ud gennem vindue

Slagelse - 26. august 2020 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 57-årig arrig bilist blev ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi så rasende over en parkeringsafgift, at han udover bøden på 700 kroner nu også fortjener en tur foran en dommer ved Retten i Næstved på fredag.

Manden, der efter eget udsagn er kendt af politiet for at gå amok, fik den 19. april i år en parkeringsafgift ved Østervang i Slagelse, men blev så gal, at det endte med trusler.

Det lykkedes ifølge politiet manden at få p-vagten, der forlod området i sin bil, standset. Det skete efter en tur, hvor manden lå lige bag anhængertrækket på forurettedes bil. Og da p-vagten stoppede, steg den arrige parkant ud af sin egen karet, gik hen og tog fat i kraven på ham igennem et nedrullet vindue.

Her forsøgte den vredladne mand at trække p-vagten ud af bilen, ligesom han sagde, at han ville skære ham op og dræbe ham.

Han kvitterede med at påpege, at han gerne slår ihjel for 700 kroner, og at han tidligere har skubbet en mand ud over en altan, så han døde, lyder det i anklageskriftet.