Rapport om PFOS-giften må skrives om

I juli skulle NIRAS have afleveret rapport om den tilbageværende PFOS-forurening på og omkring brandskolen, men rapporten er forsinket af nye grænseværdier.

Hvor meget PFOS-gift er tilbage i jorden ved brandskolen, i kolonihaverne og i og omkring giftgrøften med udledning til Korsør Nor, efter den er søgt oprenses?

Svarene forventes at være i en rapport fra konsulentvirksomheden NIRAS, som Korsør Brandskole har bedt om at udarbejde. Rapporten var sat til at være færdig i juli måned, men endnu har ingen modtaget den.

Nye grænseværdier Afdelingsleder i kommunens miljøafdeling frem til 1. september Jette Jungsberg oplyser til Sjællandske, at rapporten er forsinket grundet nye krav og grænseværdier for blandt andet jordforurening, som Miljøstyrelsen udsendte den 9. juli.

- Dele af rapporten må skrives om, så de nye grænseværdier medtages, men der bliver ikke taget yderligere jordprøver, så jeg forventer, at vi får rapporten i næste uge, siger Jette Jungsberg.

Forureneren betaler? Når rapporten har givet svar på, hvor store mængder PFOS-gift, der er tilbage i området, skal det vurderes, hvad der skal gøres.

- Vi sætter en jurist til at se på, om vi som miljømyndighed har hjemmel til at pålægge forureneren - altså brandskolen - om at rydde op og fjerne PFOS, siger Jette Jungsberg.

Selv tvivler hun på, at det bliver muligt, fordi PFOS var lovligt at bruge i brandskum, da det skete på brandskolen for mange år siden.

I sidste ender regningen for en mulig oprydning under alle omstændigheder hos kommunens skatteydere, da brandskolen er kommunalt ejet.

Prøve på renseanlæg? På brandskolen er opstillet renseanlæg, der fjerner PFOS fra vandet, inden det sendes til Korsør Renseanlæg, hvor den store forureningssag blev opdaget i slutningen af december 2020, da der var store mængder PFOS i det vand, som renseanlægget leder ud i Storebælt.

Jette Jungsberg medgiver, at det nok er nødvendig med nye prøver for at fastslå, at al PFOS-udslip fra renseanlægget er stoppet.