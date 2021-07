- Det er måske netop blandt et af de små partier, at vi har nøglen og hovedpersonen, som kan ændre den lokale politiske atmæsfære, mener den radikale formand Poul Bek-Pedersen (i midten) og partiets byrådsmedlem Troels Brandt (til højre). De to ses her sammen med Emil Lavsen fra Kristendemokraterne, som partiet er i valgforbund med ved det kommende valg. Foto: Carsten Lysdal

Rapport giver anledning til selvransagelse hos politikere

I Det Radikale Venstre mener man efter Voxmeter-undersøgelse, der viser meget lille tilfredshed med lokale politikere, at det er i de små partier, at man skal finde de personer, som kan ændre den politiske atmosfære politiske og de politiske rammevilkår.

Slagelse - 20. juli 2021

- Voksmeter analysen fra 2020-2021 om borgernes tilfredshed med de lokale politikere maner til eftertanke og selvransagelse - også hos os Radikale. Vanen tro så tager vi radikale gerne vores del af ansvaret.

Sådan hedder det i en skriftlig udtalelse fra Poul Bek-Pedersen, formand Radikale Venstre i Slagelse og partiets byrådsmedlem Troels Brandt. Her kommenterer de den undersøgelse, vi skrev om på forsiden af lørdagsavisen, der placerede Slagelse som næstsidst blandt 92 kommuner i landet i »disciplinen« tilfredshed med lokale politikere. Det skete på grundlag af interviews med 1242 borgere i Slagelse Kommune gennemført i perioden august 2020 til og med juni 2021.

Uforsonlig tone Poul Bek-Pedersen og Troels Brandt omtaler her de første 10 uger af valgperioden efter valget i 2017, hvor de faglige udvalgs formandsposter var fordelt blandt alle kommunens indvalgte partier.

- Konstruktive kræfter på begge sider i byrådssalen skabte den ordning for en tid. Desværre stod vi ikke den vanskelige periode igennem. Måske fordi den utraditionelle fordeling af borgmesterposten, ikke så underligt, havde sat sig sine spor. Politiske erfaringer satte en bremse i reelle fremadrettede politiske forhandlinger, om hvad der tjener vores kommune bedst. Tonen var tung, tvær og uforsonlig, skriver de to radikale.

De tilføjer, at de Radikale siden har arbejdet for et bedre politisk klima.

- Desværre uden det helt store held, hvis man skal tro på dommen hos Voksmeter!? Og vi har da heller ikke grund til anfægte den analyse, ud over at bemærke, at de fleste sager nu alligevel løses i bred enighed og gensidig forståelse, skriver de to radikale.

Vi må samarbejde De skriver videre, at »i sagens natur er borgerne ikke tæt nok på, så vi politikere har et fælles ansvar for at blive på egen bane, når vi indimellem har politiske uoverensstemmelser.«.

- For selvfølgelig har vi det. Vi repræsenterer brede politiske synspunkter og er valgt til at kommunikere disse i den offentlige debat. Men når vi i samme debat forløber os med »kulørte« trakasserier, så er vi samtidig med til at underminere det politiske klima. Det skaber de rammebetingelser og vilkår i den lokale politiske atmosfære, der gør, at Voksmeterundersøgelsen giver os klø, skriver Poul Bek-Pedersen og Troels Brandt.

De mener, at det kan komme til at fortsætte.

- Hvis ikke det kommende kommunalvalg d. 16.11.21 sammensætter et byråd, hvor fokus er på samarbejde i udvikling og drift af kommunen og dermed nedtoning af opmærksomhed på for eksempel personlig profilering, skriver de.

Nøgle hos små partier De to radikale skriver videre, at de på nuværende tidspunkt ikke føler sig overbeviste om, at borgmesterkandidaten skal komme fra et af de store partier, i det kommende »vindue«, som et kommunalvalg altid er anledningen til, hvis borgerne havde overvejelser i kategorien og under overskriften: Hvad tjener Slagelse kommune bedst?

- Så er det måske netop blandt et af de små partier, at vi har nøglen og hovedpersonen, som for alvor kan ændre den lokale politiske atmosfære og de politiske rammevilkår. Vi vil stædigt insistere på at kravle op af såvel Voksmeters som Dansk Industris med fleres barometre i fremtidige undersøgelser, skriver den radikale formand Poul Bek-Pedersen og partiets byrådsmedlem og medlem af økonomiudvlaget Troels Brandt.