Ramus må lukke kort efter jobstart

Kæden har valgt at lukke alle de restauranter, der ikke har en drive-in for at reducere gæsternes smittefare ved at sidde tæt i restauranten.

- Vi vælger at holde siddepladserne i restauranterne åbne der, hvor vi også tilbyder drive-in. Men vi opfordrer alle gæster, som har mulighed for det, til at benytte drive-in fremfor restaurantens siddepladser. På den måde ønsker vi at holde antallet af siddende gæster nede på et minimum, så ingen kommer til at sidde tæt på hinanden. Derudover er der som altid mulighed for at bestille mad på vores hjemmeside, og så afhente det i restauranten, siger Jens Broch, adm. direktør i Sunset Boulevard.