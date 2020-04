Ramadan må fejres i nye rammer: - I år kan vi ikke være sammen

I Ringparken udgør beboere med ikke-vestlig baggrund 57 procent, hvoraf flere er muslimer. Men når de i år skal afholde den årlige fastemåned, ramadan, bliver det helt anderledes, end det plejer. Det skyldes restriktioner mod coronavirus.

Fakhrieh El-Habet fra Ringparken er en af de muslimer, der på grund af coronavirus må ændre måden at fejre ramadanen på. Formand understreger, at retningslinjer skal overholdes.

Slagelse - 25. april 2020

Lejligheden er udsmykket med smukke dekorationer i guld, og til børnene er der lavet en særlig kalender med små pakker i.

Fakhrieh El-Habet, der bor i Ringparken i Slagelse tæt på resten af sin familie og svigerfamilie, er nemlig en af landets 320.000 muslimer, der holder den årlige fastemåned, ramadan.

Men på grund af regeringens restriktioner mod coronavirus bliver ramadanen i år ikke, som den plejer.

- Jeg ser frem til ramadan hele året, men i år kan vi ikke kan være sammen. Det bliver virkelig mærkeligt, forklarer Fakhrieh El-Habet og peger blandt andet på, at det nuværende forsamlingsforbud forbyder forsamlinger på mere end ti personer.

Derudover udgav Sundhedsstyrelsen onsdag ved ramadanens begyndelse en række anbefalinger på forskellige sprog. De opforder blandt andet muslimer til at holde afstand under ramadan og eid.

Stor fest aflyst - Der er under normale forhold en helt særlig stemning i Ringparken under ramadan, som jeg kommer til at savne. Om dagen er der helt stille, men om aftenen efter solnedgang er der liv i boligområdet, fortæller Fakhrieh El-Habet, der om aftenen normalt mødes med familie og venner, hvor de spiser sammen i store grupper.

På den måde har fællesskabet stor betydning under ramadanen, og den 30 dage lange fasteperiode plejer som regel også at slutte med en stor fest i Ringparken kaldet Eid ul-Fitr. Artiklen fortsætter efter billedet...

Fakhrieh El-Habet kommer til at savne den særlige stemning, der normalt er i Ringparken under ramadan. Privatfoto.



Til Eid ul-Fitr er alle både muslimer og ikke-muslimer fra lokalområdet inviteret, og sidste år arrangerede forskellige foreninger i boligområdet en tre dage lang fest med et lejet tivoli og forlystelser.

- Det er en fest for alle og en god måde at mødes med naboer fra mange forskellige kulturer og religioner på, siger formand for Foreningen Ringparken, Hussein El-Khodr, der normalt står for mange arrangementer i forbindelse med ramadanen.

Men heller ikke den store Eid-fest bliver til noget i år.

Sidste år deltog nemlig omkring 1.000 gæster, og regeringens forbud mod forsamlinger på mere end 500 personer gælder til og med den 31. august.

Formand: Vigtigt at overholde retningslinjer - Vi åbner altid eid-fest for alle, da det er godt for integrationen at dele ud af hinandens kultur, fortæller Hussein El-Khodr, der derfor er ærgerlig over, at festen er aflyst i år.

Men trods ærgrelsen, understreger formanden, at det vigtigste er at overholde Sundhedsstyrelsens og regeringens retningslinjer mod coronavirus.

Derfor opfordrer han også alle muslimer i Ringparken til at respektere og overholde forsamlingsforbuddet og sundhedsmyndighedernes øvrige vejledninger.

- Selv om det er første gang i historien, at muslimer ikke kan samles i moskeer og være sammen i store fællesskaber, betyder det ikke, at man ikke kan gennemføre ramadan. Man kan stadig faste og bede hjemme, og man kan bruge videoopkald til at mødes online, siger Hussein El-Khodr. Artiklen fortsætter efter billedet...

Fakhrieh El-Habet har pyntet op med guld dekorationer i sin lejlighed og sørget for gaver til børnene. Det handler om at skabe god stemning, selv om ramadanen ikke bliver, som den plejer, mener hun. Privatfoto.



Formandens opfordring vil man følge hjemme hos Fakhrieh El-Habet, hvor der vil være pakker til børnene, og de smukke dekorationer i guld vil hænge de næste 30 dage.

- Det handler for mig om at skabe en stemning i mit hjem og inddrage mine børn i ramadanen, fortæller hun og uddyber, at hun kun vil mødes med familie og venner i mindre grupper.

- Og så glæder vi os alle sammen til, at vi igen kan være sammen og holde en stor fest, når det her forhåbentligt snart er overstået, siger Fakhrieh El-Habet.

FAKTA Sådan bør du fejre ramadan for at undgå smitte med coronavirus

Bryd kun fasten med dem, som du bor sammen med. Lad også tarawih-bønnen og spirituel retræte (itikaf) foregå derhjemme, og kun med dem, du bor sammen med.

Lad være med at mødes mere end ti personer. Det gælder også i parker, naturen og lignende.

Hold to meters afstand til andre, når du er udenfor hjemmet, og undgå fysisk kontakt som håndtryk, kram og kindkys. Sørg for god håndhygiejne og host/nys i ærmet.

Fejr kun eid med dem, som du bor sammen med.

