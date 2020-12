Foto: Per Christensen

Slagelse Brand & Redning fik begrænset skaderne på kolonihavehuset. Arkivfoto: Per Christensen

Raket kan være skyld i brand

Af Per Vagnsø

Den mistanke om en mulig brandstiftelse, som politiet luftede tidligereg efter en brand i et kolonihavehus i Mønsterkolonien i Slagelse, fører ikke til videre efterforskning af brandårsagen. Dermed ser det ikke ud til at blive afklaret, hvad der var årsag til branden, der blev opdaget klokken 00.37 natten mellem søndag og mandag.

- Vi får nok aldrig nogensinde et entydigt svar. På det nuværende grundlag gør vi ikke mere, siger politikommissær Jens Jedig Christiansen, Slagelse Politi.

Det var fundet af to sprayflasker på grunden ved kolonihavehuset, der i første omgang fik politiet til at tænke tanken om en påsat brand.

- Men fundet af sprayflaskerne på stedet er ikke ensbetydende med, at de har været anvendt. Det kan sagtens være en nytårsraket. Det kan vi ikke afvise, siger Jens Jedig Christiansen.

Det var en kvinde, der var på arbejde i nærheden, der så røgen og ilden. Hun troede først, at det var ude i det fri, der var ild i noget, men da hun fandt ud af, at det var i et af kolonihavehusene, alarmerede hun brandvæsenet.