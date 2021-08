- Morten Messerschmidt er en postgang for sent ude, mener det radikale byrådsmedlem Troels Brandt. Privatfoto

Radikalt byrådsmedlem: Messerschmidt spilder tiden i Kirkeministeriet i sag om muslimske gravpladser

Det radikale byrådsmedlem Troels Brandt går i rette med næstformand i Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt, der vil tage sagen om muslimske gravsteder på Sct. Peders Kirke i Slagelse op med kirkeminister Joy Mogensen (S).

- Det er Morten Messerschmidt, der skiller sig ud, og igen blander DF på Christiansborg sig i lokale anliggender.

Det mener det radikale byrådsmedlem Troels Brandt, der reagerer på en artikel i Sjællandske 24. juni, hvor næstformand i Dansk Folkeparti, MF Morten Messerschmidt, forarges over, at muslimer får en separat afdelng på Sct. Peders Kirkegård.

- DF´s næstformand skælder og smælder mod ærkedanske værdier som tolerance og frisind og problematiserer samtidig på almene gyldige og legitime værdier, som retten til en værdig begravelse, i overensstemmelse med det trossamfund, som man bekender sig til. Men Morten Messerschmidt kommer formentlig til at spilde tiden i Kirkeministeriet, og han er forhåbentlig allerede en postgang for sent ude, skriver Troels Brandt i et indlæg til Sjællandske.

Her skriver han videre, at spørgsmålet om minoriteters mulighed for frit at udøve deres religions begravelsespraksis, har været relevant i flere århundreder.

- Men med Grundlovens principielle indførelse af religionsfrihed burde der i princippet ikke være noget til hinder for, at muslimer kan praktisere en traditionel begravelse, skriver Brandt, der også gør opmærksom på, at en række danske kirkegårde over hele landet allerede har gjort det, som menighedsrådet ved Sct Peders kirke i Slagelse netop har besluttet sig for.

Begravelseslov ændret - Alligevel fremturer Messerschmidt og vil bringe sagen til kirkeministerens bord, men det vil heldigvis nok være skønne spildte kræfter takket være loven om begravelse, skriver Troels Brandt.

Han anfører, at den stigende religiøse mangfoldighed i Danmark fik regeringen til at ændre begravelsesloven i 1975.

- Og nutidens begravelsesregler er hovedsagelig baseret pa loven af 1975 (Begravelsesloven 1975). Disse regler giver myndigheder mulighed for at reservere begravelsespladser for godkendte trossamfund pa eksisterende kirkegarde. Godkendte trossamfund har ogsa, ifølge samme lov, mulighed for at erhverve sig land til begravelsesformal. Det betyder, at alle mennesker i Danmark har ret til at blive begravet i dertil indrettede pladser, hvad enten de er medlemmer af folkekirken eller ej, skriver Troels Brandt.

Værdig beslutning Sjællandske kunne forleden fortælle, at menighedsrådet ved Sct Peders kirke allerede har budt ind med et ledigt område, mens provstiudvalget og dermed Roskilde Stift har godkendt ansøgning og indstilling om at tage 300 kvadratmeter i brug på kirkegården.

Her vil gravpladserne udtages efterhånden, som man får brug for dem.

- En helt igennem legitim og værdig beslutning, som jeg vil anerkende menighedsrådet ved Sct. Peders Kirke for, siger Troels Brandt.

Han oplyser, at der i dag findes muslimske afdelinger på omkring 20 kirkegårde i landet.

- Her reserveres en afdeling pa kirkegarden til muslimske grave i henhold til Kirkeministeriets vejledning for menighedsrad, kirkegardsbestyrelser og provstiudvalg for kirkegardsvedtægter. Disse afdelinger forsøger i en vis udstrækning at leve op til muslimske begravelsesforskrifter, skriver Troels Brandt.