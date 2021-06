Se billedserie Dagens to talere. Spidskandidat Emil Lavsen fra Kristendemokraterne og den radikale spidskandidat Troels Brandt. Foto: Arne Svendsen

Radikale: - Samarbejde frem for rituel stammedans i byrådet

På grundlovsdagen kunne man møde både Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Enhedslisten foran det gamle rådhus i Skælskør

Slagelse - 07. juni 2021

- Vi skal samarbejde i det kommende byråd, så det ikke som i dag ender med for mange 16-15 afgørelser og rituel stammedans, hvor de forskellige partier blot fremlægger deres synspunkter istedet for at prøve at nå til enighed.

Det var et af synspunkterne fra det radikale byrådsmedlem og spidskandidat ved kommunalvalget Troels Brandt, da han holdt grundlovstale foran det gamle rådhus i Skælskør, hvor Det Radikale Venstre havde arrangeret møde sammen med Kristendemokraterne.

Omkring 30 havde fundet vej til mødet, hvor talerne blev suppleret med musik fra SKælskør Marinegarde.

Troels Brandt kom her også ind på fremtiden for netop det gamle rådhus, hvor han syntes, at det trak noget ud med udviklingsplanerne for huset.

Den radikale spidskandidat udtrykte også bekymring for miljøtilstanden i Agersøsund, hvor han mente, at det var på tide, at man fik stoppet eksporten af olieholdigt til rensning på RGS Nordic.

Ligesom han var bekymret for den manglende kommunale støtte til Kirkens Korshær.

Kristendemokraterne var repræsenteret af partiets spidskandidat ved kommunalvalget, Emil Lavsen, 36 år og efterskolelærer bosat i Korsør.

Han slog i sin tale fast, at demokrati og respekten for det enkelte menneske hører sammen

- Defor er jeg også glad for at stå her i dag med jer gode folk fra Det Radikale Venstre, for vi brænder for meget af det samme. KD kæmper for et samfund, hvor mennesket kommer før systemet. Konkret skal det for eksempel ikke handle om, om der skal siges ja eller nej til en gravplads her i kommunen. Selvfølgelig skal der bygges en gravplads, for det er et kendetegn på en seriøs fremadskuende kommune uden racisme, og hvor mennesket kommer før alt andet, sagde Emil Lavsen.

Plads til alle Han sagde videre, at man er nødt til at gøre op med had og racisme og sammen kæmpe for en kommune med plads til alle.

- Vi holder af vores myriade af mindre og større virksomheder og den offentlige velfærd. Det skal gerne afspejles i et stort engagement i befolkningen, og at vi forhåbentligt en dag ikke ser os mere som opdelt, men som en hel gruppe af et utal af nationaliteter og måder at leve livet på, sagde Emil Lavsen.

Efter arrangementet i Skælskør tog arrangørerne videre i en gammel Citroën med en lille campingvogn på krogen til Nytorv i Slagelse og senere til det gamle rådhus i Korsør, hvor der var lejlighed til at møde andre kandidater end spidskandidaterne.

Enhedslisten vil lukke RGS Lige på den anden side af hækken ved det gamle rådhus kunne man så møde andre synspunkter på Enhedslistens stand.

Her stillede man på en plakat spørgsmålet, hvorfor klima ikke er en del af Grundloven.

- Hellere grundvand, klima og fællesskab frem for Gud, konge og fædreland, lød budskabet.

Forbipasserende kunne møde et udsnit af partiets kandidater til kommunalvalget, ligesom der blev budt på kaffe og kage.

- Slagelse hænger i klimabremsen, stod der at læse på nogle af de foldere, som blev delt ud med forslag om at gøre mere for at reducere CO2-udledningen.

Ligesom på mødet indenfor hækken blev der talt RGS Nordic og Agersøsund.

- Enhedslisten mener, RGS bør lukke deres virksomhed nu, indtil vi finder ud af, om RGS er ansvarlig for de manglende fisk i Agersøsund. Hvis det er tilfældet, skal virksomheden rense op efter sig selv, er budskabet i Enhedslistens valgprogram.