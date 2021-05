Stram Kurs? leder, Rasmus Paludan, skal for retten endnu engang. Foto: Jens Wollesen

Racismedømt partileder tiltalt endnu engang

Demonstrationerne i både 2018, 2019 og 2020 har i den grad givet domstolene noget at se til, eftersom der er blevet rejst tiltaler ad flere omgange.

Nu er det igen demonstrationen i Slagelse den 17. maj sidste år, der er omdrejningspunktet for en anklage. Ikke mod beboere, der kaster skyts, flasker eller fyrværkeri efter kavaleriet af betjente, men mod partileder Rasmus Paludan, der sidste år i juni blev fundet skyldig i blandt andet at have overtrådt racismeparagraffen, straffelovens paragraf 266b.