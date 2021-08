Det vender ganske vist på hovedet, men flaget er der. Lørdag markerede Slagelse Kommune WorldPride ved at hejse regnbueflaget foran rådhuset. Foto: Anna Gudmann Hansen

Rådhuset flager for LGBT+

WorldPride, det officielle LGBT+-event, kulminerer lørdag den 21. august med parade gennem hovedstaden. I år har København været værtsby, og det er blevet markeret i uge 33. I Slagelse bliver pride også fejret lidt: Kommunen flager nemlig nemlig lørdag med LGBT+ bevægelsens flag, regnbueflaget.

Slagelse - 21. august 2021 Af Anna Gudmann Hansen

Regnbueflaget, symbolet på bevægelsen for LGBT+ personer, vajer lørdag mod den blå himmel foran Slagelse Rådhus.

I år er Danmark værtsland for det verdensomspændende LGBT+-event WorldPride. Det har været markeret hele uge 33, men kulminerer netop lørdag den 21. august med parademarch gennem København.

Midt i pride Sjællandske fanger Christopher Trung (V) på telefonen med en helt del larm i baggrunden. Han er nemlig lørdag eftermiddag i fuld gang med at markere WorldPride i København. Han fortæller, han står midt på Højbro Plads sammen med unge fra LGBT+-organisationen Baros fra Slagelse.

- Det er Sjællandske! fortæller han de personer, der står omkring ham, og man hører en gruppe af mennesker råbe »Hej Sjællandske!« tilbage.

Christopher Trung er medlem af Slagelse Byråd, social- og beskæftigelsesudvalget, og han er initiativtager til organisationen Baros, der er et mødested for unge LGBT+-personer i Slagelse. Han er egentlig blevet ringet op af avisen for at kommentere på, at Slagelse Kommune lørdag markerede WorldPride ved at flage med regnbueflaget foran Slagelse rådhus.

- Jeg synes, det er fedt! Siger Christopher Trung, og han tilføjer:

- Det, at man har bestræbt sig på det - og også har ændret logoet på Slagelse Kommunes Facebook-side - det er bare så stærkt. Den opbakning, der er til de her mennesker, der ellers oplever at være ekskluderet i hverdagen, det er bare fedt.

Positive reaktioner på sociale medier Slagelse Kommunes profilbillede på Facebook blev ændret til kommunens logo på en baggrund af regnbueflaget onsdag i uge 33.

Det har overvejende affødt positive reaktioner på Facebook. Lørdag klokken 14.20 havde kommunens profilbillede fået 320 likes og 34 »elsker«-reaktioner.

Regnbueflaget er et symbol for LGBT+-bevægelsen. Bogstaverne LGBT står for lesbian (lesbiske), gay (bøsser), bisexual (biseksuelle) og transgender (transkønnede), og plusset fungerer som en paraply over de andre betegnelser for personer, der bryder med normerne for køn eller seksualitet, for eksempel panseksuelle, aseksuelle og interkønnede.

Det seksfarvede regnbueflag vender rigtigt, når den røde stribe er øverst og den lilla nederst, hvilket betyder flaget foran rådhuset lørdag egentlig vender omvendt.