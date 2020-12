Råd om at handle online provokerer

Se billedserie - Hvis vi skal have noget salg, skal det være fysisk, fastslår salgsassistent Lisbeth Persson hos Guldsmedene på Nytorv. Foto: Per Vagnsø

Slagelse - 10. december 2020 Af Per Vagnsø

»Foretag dine juleindkøb online«.

Sådan lyder første bud i Sundhedsstyrelsens gode råd til, hvordan vi får klaret vores juleindkøb i en kritisk fase af corona-epidemien. Opfordringen falder flere for brystet. De mener, at de fysiske butikker har brug for, at det, der skal ligge under juletræet, bliver beset og købt i de fysiske forretninger.

De fysiske forretninger skulle nemlig også gerne være her, når vi på et tidspunkt kan sige farvel til det sidste mundbind og de øvrige restriktioner, som blandt andet i Slagelse blev strammet fra i går.

Center marketing manager Jane Dahl, Vestsjællandscentret, kalder det problematisk, at Sundhedsstyrelsen ligefrem råder til at købe julegaverne online.

- Jeg forstår jo godt problematikken. Vi skal passe på hinanden. Fuld respekt for det, men der er masser af muligheder for at handle i fysiske butikker og samtidig passe på.

- Jeg bliver provokeret af dén udmelding. Der er masser af muligheder for at shoppe sikkert i centret. For eksempel om søndagen mellem klokken 16 og 19, og julehandelen er simpelthen så afgørende for butikkerne, siger Jane Dahl.

Hun peger samtidig på, at den omsiggribende nethandel fører til, at folk står som sild i en tønde i pakkeshoppen, når de skal hente deres varer.

- Dér er risikoen for smitte måske større, siger hun.

Ude i byens butikker er meninger delte.

Hos Guldsmedene på Nytorv er de helt på linje med Jane Dahl i Vestsjællandscentret og bryder sig ikke om Sundhedsstyrelsens opfordring til at handle online.

Guldsmedene har ikke noget online-salg. De slår på, at deres varer er unikke.

- Derfor sælger vi ikke online, og den dag, der ikke er fysiske butikker, er folk rigtig på spanden, mener salgassistent Lisbeth Persson.

I Skoskabet i Løvegade er indehaver Helle Mejer derimod fuld af forståelse for Sundhedsstyrelsens råd.

- Jeg kan godt forstå, at Sundhedsstyrelsen råder til at handle online. Det er fint, at de passer på os det bedste, de kan, men jeg ved ikke, hvor meget folk retter sig efter det, lyder det fra Helle Mejer.

Sundhedsstyrelsens råd nummer to er i øvrigt at handle på ydertidspunkterne, hvor der er mest plads i butikkerne.