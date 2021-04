Råbte skældsord efter politiet

Politiet fik søndag klokken 14.26 en anmeldelse om, at der holdt en bil uden nummerplader på ved kirken i Havrebjerg uden for Slagelse.

Der sad en 23-årig mand fra Slagelse i bilen, og da politiet kort efter ankom til stedet for at undersøge anmeldelsen, var den 23-årige ganske ophidset. Han kaldte politibetjentene for både svin og pansersvin, kastede perlesten mod politibilen, som han også gav et spark.

Den 23-årige blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og for at få ro på stedet blev han anholdt klokken 14.55 og taget med til politistationen i Næstved til afsvaling.

Han blev løsladt igen klokken 18.11.