RGS Nordic har udledt mere PFOS end Korsør Renseanlæg

Udledningen til Storebælt fra Korsør Renseanlæg af det forbudte miljøskadelige giftstof PFOS i op til 8000 gange større mængder end grænseværdien fastsat af EU for indhold i maritimt miljø er kun overgået i mængde to gange tidligere i Danmark. Begge gange også til Storebælt og blot få kilometer syd for, hvor kloakrøret fra Korsør Renseanlæg løber ud for Klarskov syd for Korsør Lystskov. RGS Nordic ved Skælskør udledte i 2005 og i 2007 større PFOS-mængder end de 975 nanogram per liter (ng/l), som i december 2020 blev udledt fra Korsør Renseanlæg.