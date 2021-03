Her billede fra en af trivselsturene med samlet fem ad gangen, som er blevet tilbudt alle de ældre elever på Baggesenskolen. Privatfoto

Puslespil at få de ældste elever tilbage i skolen

Baggesenskolens to niende klasser får en uge hver på skolen inden påske. Øvrige ældre klasser mødes uden for skolens område med fokus på trivsel.

Slagelse - 16. marts 2021 kl. 09:33 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Trivselsture for de ældre elever med fem ad gangen har foregået i nogen tid, men fra denne uge må de ældre klasser også mødes alle sammen en dag om ugen udendørs, mens Baggesenskolens to 9. klasser får en uges klasseundervisning hver frem til påske. Den delvise genåbning er et større puslespil at få til at gå op.

- Vi har forskudte frikvarterer for de mindre klasser, så de ældre klassers ene mødedag udendørs om ugen kommer til foregå uden for skolens område. Det bliver ikke sådan, at de skal sidde med en computer på skødet i en park og modtage undervisning, men i stedet er trivsel i fokus, når de mødes, siger Helle Smidt Haim, skoleleder på Baggesenskolen. Hun tilføjer, at længden af deres udendørs skoledag bliver afhængig af vejret, så dårligt vejr giver en kort og godt vejr en længere dag.

Trivselsture Det har længe været tilladt for skolerne at arrangere trivselsture for elever, som de mange ugers digital hjemmeundervisning har udfordret i særlig grad.

- Jeg har sagt til lærerne, at tilbud om trivselsture skal gælde alle de ældre elever, for jeg tror, at de mange ugers manglende fysiske skolegang har påvirket dem alle, siger Helle Smidt Haim. Hun er meget spændt på, hvad der sker efter påske, hvilket statsminister Mette Frederiksen (S) har stillet et svar i udsigt på den 23. marts.

Test-tilbud på skolen Skolen har opfordret alle de ældre elever om at møde op efter at være testet. For eleverne i de to 9. klasser tilbyder skolen også en ugentlig test i skolen.

- Eleverne kan selv beslutte at sige nej eller ja til vores test, da de er så gamle, at de ikke behøver at have forældresamtykke, siger Helle Smidt Haim. Det er hendes indtryk, at langt de fleste takker ja til at blive testet.