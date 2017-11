For første gang kan der krydses med andet end en blyant. Nemlig med en filtpen, som Inga Rós Eiriksdóttir her holder i hånden. Den findes i den særlige stemmeboks, hvor der også er en lup som hjælpemiddel. Foto: Helge Wedel

Puder lige så vigtig som bolsjer ved dagens valg

Antallet er de enkelte steder afstemt efter antal vælgere, så ventetiden bliver mindst mulig for at afgive sin stemme

For første gang ved et valg er der på hvert valgsted en særlig boks udstyret med hjælpemidler i form af en lup og en filtpen, der skulle være nemmere at sætte et kryds med end den ellers næsten sagnomspundne blyant, som altid har været stærkt knyttet til det danske demokratis højeste instans - trods faren for udviskning!