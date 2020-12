Ejerkredsen bag The Upper Hill kalder det skrækkeligt, at man nu igen må lukke ned. Reelt set en fornuftig beslutning, men når ikke kompensationen er på plads - og i øvrigt kan række - gør det ekstra ondt.

Send til din ven. X Artiklen: Pubejer frustreret: Dette er en tvangslukning - så giv os en ordentlig kompensation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pubejer frustreret: Dette er en tvangslukning - så giv os en ordentlig kompensation

Medejer af The Upper Hill i Slagelse Michael Dall anerkender behovet for at lukke ned. Han efterlyser dog hjælpepakker og en kompensation, der rækker. - Det er skrækkeligt, det her, siger han.

Slagelse - 08. december 2020 kl. 10:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Åbne fustager, der ikke kan leveres tilbage, en snes juleselskaber, der må aflyses, lønning af en fastansat, som man ikke tidligere er blevet kompenseret, og en coronavirus, der i den grad gør ondt på økonomien.

Der er atter frustration at spore, efter det mandag stod klart, at også barer og værtshuse i Slagelse Kommune - heriblandt The Upper Hill på Fisketorvet - skal lukke frem til lige efter årsskiftet.

Man har tidligere udvist samfundssind, siger medejer Michael Dall, men besluttede også på et tidspunkt i oktober, at en fortsat nedlukning ikke kunne lade sig gøre. Derfor åbnede man.

- Vi kan ikke blot sidde og kigge på, at spindelvævet i hjørnerne bliver større og større, fordi vi har valgt at tage et stort ansvar, lød det dengang fra Michael Dall, der mener, at det særligt er økonomien, der skaber bumpene.

Så giv os en kompensation Pubben og dens ejere er dybt afhængige af indtjening, eftersom hjælpen fra statslig hold tidligere ikke har kunnet dække de faste omkostninger.

- Vi har en del udgifter, som ikke dækkes. Det er ikke ligefrem gratis at holde en forretning kørende, selv om den er lukket. Vi har også en fastansat daglig leder, der får løn for at trille tommelfingre derhjemme. Det kompenseres vi ikke for, og vi har åbne fustager med 25 liter, der kan holde sig i to uger. De tab står vi selv for, lyder det fra Michael Dall, der mener, at der skal ske fuld kompensation og erstatning.

- Der var ingen lønkompensation sidst. Vi har betalt for at have en ansat siddende hjemme, og samlet var udgifterne for månederne kun halvt dækket. Det holder jo ikke i længden. Jeg betragter dette som en tvangslukning, der godt nok er midlertidig, men ikke desto mindre gør ondt. Det er skrækkeligt, det her, siger han, og dvæler blandt andet ved, at alle selskaber, der har booket sig ind i december, jo selvfølgelig aflyses.

- Samtidig har vi julegavekurve med øl. Dem kan vi så sælge, når vi åbner i januar, lyder det fra Michael Dall.

Betal hvad det koster Han mener derfor, at en ordning om kompensation skal fylde det hul, der graves.

- Så godt går det altså heller ikke i restaurationsbranchen i forvejen, at vi har en masse penge at ligge. Vi kan ikke blive ved med at »klare resten« selv. Kompenser os for det, det koster os at holde lukket. Hvis vi skal udvise samfundssind, så må alle smide i puljen. Vi er tvangslukkede, og så må vi være fælles om de omkostninger, der følger med, mener han.

relaterede artikler

Musikken slukkes: 500 skuffes over aflyste julekoncerter 08. december 2020 kl. 07:11

Digital undervisning kan ikke erstatte den analoge 08. december 2020 kl. 06:15