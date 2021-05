Kokken Christina Holme Larsen (th.), der startede op som selvstændig efter at have mistet sit job to gange under coronakrisen, har indgået et nyt samarbejde med den lokale pub, The Upper Hill på Fisketorvet i Slagelse. Her står hun med den daglige leder, Tina Herum. Foto: Kenn Thomsen

Pub vil igen servere mad: Ny aftale med kok på plads

Snart kan gæster på The Upper Hill i Slagelse igen få serveret et varmt måltid mad - eller smørrebrød - til deres kolde øl. Gastro pubben har indgået samarbejde med kokken Christina Holme Larsen, der for nylig åbnede restaurant C Mad Klubben. Menukortet vil være ens.

Slagelse - 29. maj 2021 kl. 11:01 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Burger, fish and chips eller en klassisk frokosttallerken »med det hele«. Menukortet hos den nyåbnede restaurant C Mad Klubben nær Stillinge Strand rummer øjensynligt noget for enhver smag. Og snart er det også at bestille - og spise - i Slagelse bymidte.

Kokken Christina Holme Larsen, der startede op som selvstændig efter at have mistet sit job to gange under coronakrisen, har nemlig indgået et nyt samarbejde med den lokale pub, The Upper Hill på Fisketorvet.

Med andre ord vil hun fremover stå for at bespise de gæster, der kommer for andet end de kolde øl.

- Det bliver det samme menukort, som vi kører med i restauranten (C Mad Klubben, red.). For det passer rigtig godt ind til stedet, vurderer Christina Holme Larsen, der har en særlig kærlighed for det danske køkken og smørrebrød.

Blandt andet derfor åbnede hun tidligere på året en smørrebrødsvogn på Nytorv i Slagelse. Den lukker i forbindelse med, at hun nu overtager køkkenet og serverer på The Upper Hill.

Ingen grund til to steder - Jeg åbnede smørrebrødsvognen for at være tilstede i Slagelse bymidte, da det blev efterspurgt. Men der er ingen grund til at have to steder på nærmest samme placering, forklarer Christina Holme Larsen og peger på, at smørrebrødsvognen med sin placering ligger et stenkast fra The Upper Hill.

Fra sidstnævnte kan kunder således fremover købe og afhente smørrebrødet, hvis ikke de altså ønsker at indtage det i pubben, der tidligere har serveret mad. Artiklen fortsætter efter billedet...

The Upper Hill er en »gastro pub«, der bygger på et engelsk koncept, og derfor giver det god mening, at der skal serveres både mad og øl. Christina Holme Larsens hjerte banker dog for det danske køkken - og det passer faktisk godt ind, vurderer både hun og medejer.

Senest lejede kokken Carsten Emborg, som ejer iværksætterfirmaet Vikar og Gastronomi, sig ind. Et samarbejde, der sluttede som en grim skilsmisse sidste år efter utilfredshed og en række kundeklager.

Et godt match Siden har medejer af The Upper Hill, Michael Dall, været på udkig efter et mere rigtigt match i en ny kok. Og det har han fundet nu, siger han til Sjællandske.

- Christina laver mad, der passer godt til vores pub, og som også passer godt i prisen. Og så er hun progressiv i tilgangen til at ville lave arrangementer, forklarer han.

Ligesom i restaurant C Mad Klubben vil der for eksempel på The Upper Hill én gang ugentligt kunne tilkøbes »all you can eat«.

To gange om måneden vil det fast være stegt flæsk med persillesovs, mens de to andre gange kan variere med andre retter. Fælles er dog, at det vil være »klassisk dansk mad«, siger Christina Holme Larsen, der mener at vide, at det er efterspurgt.

Søger en ekstra kok - Flere efterspørger mad, »som mor lavede den«. Og det er det, jeg - med min kærlighed til det danske køkken - kan tilbyde, fastslår hun.

Michael Dall er enig. - Grundlæggende er der tale om traditionel, dansk mad. Selvfølgelig er der også ting på menukortet som fish and chips, som mor eller mormor nok ikke ved, hvad er. Men for eksempel vil der hver dag være »dagens ret«, fortæller medejeren af The Upper Hill og peger på, at det altid har ligget i pubbens DNA at servere mad.

The Upper Hill - Michael Dall, medejer,The Upper Hill - Vi er jo en »gastro pub«, som er et engelsk koncept, og det ligger i navnet, at det indebærer mad, siger Michael Dall og uddyber:

- Vi har før selv drevet køkkendelen, men vi er bare ikke gode til det. Vi er gode til at sælge øl, gode cocktails og brede smil. Og så er Christina god til det andet.

Ifølge Christina Holme Larsen får hun imidlertid nu behov for at ansætte en ekstra kok. Og med mange bolde i luften ønsker hun sig 12 timer mere i døgnet.

- Jeg havde det på ønskelisten, da jeg for nylig fyldte 50. Men det fik jeg altså ikke, griner hun.