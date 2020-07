Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Pub sender ansat hjem: Betjente coronasmittet kunde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pub sender ansat hjem: Betjente coronasmittet kunde

The Upper Hill i Slagelse havde torsdag eftermiddag en coronasmittet gæst inden for dørene - uden at vide det. En kvindelig ansat er sendt hjem.

Slagelse - 10. juli 2020 kl. 23:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

The Upper Hill på Fisketorvet i Slagelse har sendt en kvindelig ansat hjem, efter hun torsdag betjente en corona-smittet kunde på pubben ad flere omgange. Hun skal derfor testes, og for at være på den sikre side skal hun være hjemme.

Det oplyser bestyrer Hans Watson, der går med livrem og seler. - Hun er formentlig ikke smittet, men vi tager ingen chancer og har selvfølgelig stort fokus på at overholde alle retningslinjer, siger han. The Upper Hill ændrer ikke åbningstider. Derfor har pubben heller ikke i sinde at holde lukket et par dage. - Vi holder åbent, men vi er selvfølgelig kede af situationen, siger bestyreren.

Det var først efterfølgende, at bestyreren fik viden om, at den pågældende gæst er smittet. Den kvindelige medarbejder, der under gæstens besøg mellem klokken 17 og 18 torsdag var den eneste bag baren, er derfor sendt hjem, indtil et testresultat ligger klar. Lørdag er jazzmusikken aflyst, men ifølge Hans Watson er det ikke denne episode, der er årsag.