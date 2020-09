Pub ønsker kok ud af vagten efter blot et år: På jagt efter en ny

Der er alt andet end fred og fordragelighed på menukortet. Kok Carsten Emborg og pub strides. Sidstnævnte ønsker skilsmisse hurtigst muligt.

Der er ikke meget »gastro« over Upper Hill i Slagelse for tiden. Ejerkreds og daglig leder vil af med kok og iværksætter Carsten Emborg, der har været på stedet i et år. Sidstnævnte føler, at han presses ud.

Slagelse - 02. september 2020

Samarbejdet mellem The Upper Hill og kokken Carsten Emborg, der har haft den kulinariske tete på Fisketorvet i Slagelse i et år, slår knuder. Og en spiselig, fordragelig ende på eventyret synes ikke lige om hjørnet.

Det siger sidstnævnte, Carsten Emborg, som ejer iværksætterfirmaet Vikar og Gastronomi. Han føler sig presset ud.

- Jeg går ikke derfra, før de opsiger min kontrakt, siger Carsten Emborg, som for nylig er blevet præsenteret for meldingen om, at de gerne ser ham forlade pub-køkkenet. Dermed serveres der pt. ikke mad på stedet.

Han har dog ét års opsigelse, lyder det fra medejer af pubben Michael Dall.

- Så vi kan ikke gøre noget med køkkenet, men vi kan finde en anden leverandør af mad til vores kunder, og det er det, vi gør, siger Michael Dall.

Bunder i uenighed og klager Ifølge ejerkredsen samt den daglige leder af stedet er det klager over maden, der er anstødsstenen. Både fra kunder og på nettet.

Samtidig har Carsten Emborg fra tid til anden lukket køkkenet og - grundet mandskabsproblemer - været ude af stand til at levere mad som bestilt, hvilket nu koster ham tjansen.

- Det er uprofessionelt, og vi kan ikke have, at kunder skal vente længe, ja nogle gange i halvanden time, på deres mad. Hvis de overhovedet får den. Man kan heller ikke bare lukke køkkenet efter forgodtbefindende, når vi har en aftale om servering af mad, siger Michael Dall, der ikke længere vil lægge navn til klager.

- Det er Upper Hills navn, der henvises til, og det skal slutte. Det er opslidende. Han burde passe sit køkken, pointerer han og indrømmer, at pubben ikke har et andet køkken at ty til umiddelbart. I hvert fald ikke før kokken er ude.

- Og vi har givet ham alle muligheder for at komme ud af kontrakten. Det her går ikke mere.

Indrømmer fejl - men efterlyser forståelse

Faktisk har samarbejdet, eller mangel på samme, nået et niveau, hvor ejerne har skiftet låse ud på pubben, ligesom der er sat slåer på døren ind til køkkenet fra barområdet. Dermed kan kokken og hans personale kun komme ind ad bagdøren.

- Han har kontrakt på køkkenet, og så længe han betaler sin husleje, er det hans. I hvert fald et år frem. Men han skal ikke kunne bevæge sig ind på pubben længere, og det er ikke ham, der står for vores mad, påpeger Michael Dall.

Carsten Emborg havde håbet på forståelse for de »få gange«, hvor der ifølge ham har været problemer.

og Her henviser han selv til seks burgere plus et tremands-arrangement, der ikke kunne trakteres grundet karambolerende aftaler og det faktum, at han ikke kunne møde.

- Men jeg ringede personligt til kunderne, og de syntes, det var helt okay. Jeg har ikke haft mulighed for at holde åbent hele tiden og har derfor ikke kunnet leve op til aftalen. Men kun få gange, erkender Carsten Emborg, som dog mener, at han bliver uretfærdigt behandlet.

- De har for eksempel uden videre hævet min husleje med 25 procent og sendt mig en regning, og jeg ser det udelukkende som et forsøg på at presse mig ud, siger kokken, der i øvrigt mener, at pubbens folk »stirrer sig blinde« på enkelte fejl.

- Jeg har leveret god mad, men det er, som om de kun kigger på de ganske få fejl, vi har begået, siger han.

I forhold til lejen præciserer Michael Dall dog, at lejen blot er hævet til samme niveau, som står i kontrakten. Kokken fik i forbindelse med coronakrisen nedsat huslejen.