The Upper Hill genåbner, selv om regeringens restriktioner er forlænget.

Send til din ven. X Artiklen: Pub-ejer føler sig tvunget til at genåbne: Risikerer ellers at måtte dreje nøglen om Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pub-ejer føler sig tvunget til at genåbne: Risikerer ellers at måtte dreje nøglen om

Slagelse - 10. oktober 2020 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

- Vi følger taktfast alle statens restriktioner og anbefalinger.

Sådan indleder pubben The Upper Hill på Fisketorvet i Slagelse en skrivelse til følgere på de sociale medier. Stedet genåbner torsdag klokken 16, selv om regeringen har forlænget sine restriktioner til 31. oktober.

Forlængelsen betyder blandt andet, at forsamlingsforbuddet bliver fastholdt på 50, at restauranter og barer skal lukke klokken 22, og at stående gæster skal bære mundbind.

Selv om der vil følge støtte- og kompensationsordninger med, frygter pubben nemlig at måtte dreje nøglen, hvis ikke der snart ryger lidt i kassen fra kunder.

Usikre prognoser Det siger medejer Michael Dall, der eksempelvis har en daglig leder at betale løn til plus de øvrige poster.

- Vi kan ikke blot sidde og kigge på, at spindelvævet i hjørnerne bliver større og større, fordi vi har valgt at tage et stort ansvar og lukke vores forretning midlertidigt i håbet om snarlig bedring. Vi kan i sagens natur ikke blive ved at holde til at vise det gode samfundssind og holde pubben lukket, eftersom det ingen ende tager, skriver pubben på Facebook.

Ifølge Michael Dall er situationen uholdbar.

- Det er kun halvdelen af vores udgifter, vi kompenseres for. Ikke for lønninger eller tab af den indtjening, vi er nødt til at basere vores forretning på, siger han og tilføjer, at branchen også før coronakrisen var presset.

Derfor ligger der heller ikke mange penge på kistebunden.

- Og når epidemiolog Kåre Mølbak (Staten Serum Institut, red.) samtidig tørt kan udtale, at han ikke tror på, at restriktionerne aftager det næste lange stykke tid, og dette er vores nye normal, så kan vi ikke blot sidde og kigge på, siger Michael Dall.

Andre ser frem mod 2021 The Upper Hill var et af de steder, der hurtigt satte »lukket«-skiltet i døren, da coronavirus brød ud for alvor. Men med tre måneders lukning og to måneder med restriktioner om antallet af gæster og lignende begynder det at gøre ondt.

Det samme er tilfældet hos beværtningen Woody i Skovsøgade.

Her istemmer ejer Nich Bagger, idet han helst havde set, at der var fuld gang i bylivet. Ikke mindst for økonomiens skyld. Han afventer dog de videre udmeldinger, da han ikke kan se rationale i at åbne endnu.

- Vi kommer i hvert fald ikke til at åbne, før reglen med klokken 22 ændres. Det kan ikke svare sig for os. Folk venter med at komme til efter klokken 22, og jeg vil hellere have lukket ned i længere tid, så der senere kan åbnes ordentligt op, siger Nich Bagger, der har otte ansatte, der alle er på deltid.

- Så det er min egen løn og andre udgifter, jeg skal have dækket. Jeg står med tabt omsætning, men er også ved at indstille mig på, at vi helt venter til det nye år. Det kan være, at alt, hvad vi planlægger, ryger i vasken, fordi restriktionerne igen forlænges, siger han og påpeger, at han ser tiden an.

Han mener i den forbindelse også, at der er et sikkerhedsmæssigt hensyn at tage.

- Der skal være styr på smittetallene, og det hele skal være under kontrol, før vi skal genåbne. Sikkerhed kommer i første række, forklarer han.