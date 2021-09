Psykolog: Krænkelser af børn kan have store konsekvenser - det her kan familier gøre

I Slagelse forsøger en tidligere dømt krænker angiveligt at få kontakt til børn - blandt andet gennem sociale medier og ved at stå og vente ved deres busstoppested. Men sker der en krænkelse - som der gjorde i 2019 - kan det have store konsekvenser for barnet, siger psykolog fra Red Barnet. Foto: Carsten Lysdal

Hvis et barn bliver krænket enten fysisk eller digitalt - som forældre i Slagelse-området lige nu frygter, at det vil ske for deres børn - kan det have meget store konsekvenser for det enkelte barn. Det fortæller Per Frederiksen, der er psykolog i Red Barnet, til Sjællandske.

Slagelse - 08. september 2021 kl. 07:31 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Hvis vi ser følelsesmæssigt, så fylder skammen rigtig meget. Børnene skammer sig og føler, det er pinligt. Og det er en følelse, der er svær - både fordi den er hård at gå med - men også fordi det er det, der ofte gør, at børn ikke siger det til nogen, fortæller han.

Ifølge Per Frederiksen vil »skyld« også fylde meget for det krænkede barn.

- Ofte har der været en proces, hvor barnet har sagt ja til nogle ting: Det kan være ja til at skrive sammen eller bare ja til »at hygge« - ting, som børn synes, er rart. Og det bruger krænkeren så ved at sige ting som: »Du var altså med til det. Og nu siger jeg det til dine forældre og venner, hvis ikke du gør det her for mig« forklarer Per Frederiksen.

Sager vokset fra fem til 35 procent Ifølge psykologen fra Red Barnet kan tonen dog også blive værre.

- Det kan være, at barnet har delt nogle intime billeder, og at krænkeren nu truer med at sende dem til venner og familie, siger han.

I sidste ende kan det betyde, at barnet oplever konsekvenser som koncentrationsbesvær og søvnproblemer, der går ud over livskvaliteten og indlæringen, forklarer Per Frederiksen.

- Man ser også, at børn udviser øget introverthed, siger han.

- I nogle tilfælde vil barnet for eksempel ikke i skole længere.

Ifølge Per Frederiksen er børn særligt udsat for krænkelser digitalt, da det kan være sværere at gennemskue krænkeren. Ofte vil vedkommende udgive sig for at være en anden - for eksempel en jævnaldrende. Sager, hvor et barn har delt billeder af sig selv, er derfor steget fra fem procent i 2019 til 35 procent i 2020.

Starter uskyldigt - Typisk starter det med uskyldige beskeder som: »Vil du være min ven?«, og alle - også børn - vil jo gerne have venner. Og det kan også være, at det i starten er rart at få komplimenter, et kram eller hjerter tilsendt, siger Per Frederiksen.

- Men når vi spørger børn, hvorfor de ikke vil sige noget til deres forældre, hvis deres grænse bliver overskredet, så siger de, at de er bange for, at de bliver sure på dem, forklarer han.

Som psykolog fra Red Barnet opfordrer Per Frederiksen derfor forældre til at tale med deres børn om, at de altid kan komme til dem, hvis de oplever grænseoverskridende adfærd eller bliver utrygge på nettet - og at forældrene lover, at de ikke bliver hverken sure eller skuffede.

- Ofte vil krænkeren spørge: »Kan jeg være sikker på, at du ikke siger noget?«, og hvis barnet så allerede der siger: »Jeg har allerede snakket med mine forældre,« så stopper den som regel der, siger han.