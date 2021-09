Mandag bankede en fuld og aggressiv mand Danske Bank i Slagelses ruder itu med en lægtehammer. Oplevelsen skræmte de ansatte så meget, at de har brug for psykologhjælp. Foto: Mathias Skov Jepsen

Psykolog: Derfor kan det være vigtigt med hjælp til bankansatte efter hammeroverfald

At bankansatte tilbydes psykologisk krisehjælp, efter en mand gik amok med en lægtehammer ved Danske Bank i Slagelse, vækker undren fra Sjællandskes læsere. Men hjælpen kan faktisk betyde, at de ansatte kan vende tilbage til en normal hverdag uden søvnproblemer eller isolation, siger Falcks chefpsykolog Jacob Vindbjerg Nissen.

»Det mest voldsomme, jeg nogensinde har oplevet.«

Sådan beskrev filialdirektøren fra Danske Bank i Slagelse, Anders Holm Hansen, det, da han gengav sin mandag morgen i telefonen til en journalist fra Sjællandske.

Klokken 08.28 modtog Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en melding om, at en mand gik og hamrede på ruderne ind til banken med en lægtehammer.

Anders Holm Hansen vurderer, at der faldt omkring 50 slag, mens glasskårene fløj om ørene på ham selv og de ansatte, og overfaldsalarmen blev aktiveret. En situation, der - selv om manden aldrig nåede ind i banken - satte sig som en traumatisk oplevelse: Så stor, at de ansatte efterfølgende har haft behov for psykologhjælp.

Det har fået nogle læsere til at undre sig og komme med spidse bemærkninger: »Skal der ikke mere til?«

Men man kan ikke tage folks oplevelse fra dem eller bestemme, hvilken følelse de bør stå tilbage med. Det siger chefpsykolog i Falck Healthcare, Jacob Vindbjerg Nissen. Altså er det kun en god ting, at de ansatte får tilbuddet om hjælp, vurderer han.

Kriseramte overraskes ofte over reaktion - Det er ligesom, hvis jeg siger, at jeg føler mig mobbet på arbejdspladsen. Så kan du heller ikke bare sige: »Det gør du altså ikke.« For det er jo min følelse, at jeg bliver det, forklarer psykologen.

- Du kan ikke tage patent på andres oplevelser og følelser, uddyber han.

Ifølge Jacob Vindbjerg Nissen handler akut krisehjælp om at tilbyde den kriseramte tre ting: Information, omsorg og struktur.

- I den indledende fase skal der først og fremmest skabes et rum, hvor man kan føle sig tryg og tale oplevelsen igennem, hvis der er behov for det: Hvad skete der? Hvordan oplevede man det, der skete? Og så handler det også om at få oplyst om de reaktioner, der kan komme - og som er helt normale, der kommer - når man har oplevet noget traumatisk, fortæller han.

Ofte kan kriseramte blive overraskede over, hvordan de reagerer, oplyser Jacob Vindbjerg Nissen. Derfor er det ikke utænkeligt, at de bankansatte har stået med samme spørgsmål som Sjællandskes læsere - »skal der ikke mere til?« - hvis de har reageret voldsomt på oplevelsen mandag morgen.

Kan få store konsekvenser Men hvis man ikke får den nødvendige psykologhjælp efter en traumatisk oplevelse, kan det risikere at få store konsekvenser, der går ud over den enkelte og den enkeltes livskvalitet, siger Jacob Vindbjerg Nissen.

- Ofte indtræder der en følelse af at blive slået ud af kurs. Man oplever måske, at den sikkerhed, man ellers til hverdag går og føler, pludselig er ikke-eksisterende. Så man kan blive mere bange, begynde at isolere sig selv og opleve søvnmangel. Nogle kriseramte kan også ty til alkohol eller andre former for flugt. Fordi det er svært at rumme oplevelsen, forklarer chefpsykologen.

Da de bankansatte mødte ind på arbejde mandag morgen, havde de ikke forberedt sig på at stå over for en mand med en hammer, der bankede deres ruder itu. Det faktum er med til at gøre oplevelsen værre, vurderer Jacob Vindbjerg Nissen.

- Hvis du arbejder på et jobcenter, har du heller ikke bedt om det, hvis der kommer en sur borger og angriber dig, siger han som eksempel og uddyber:

- Det kan opleves som et personligt angreb, når det er et andet menneske, der vil nogen eller noget ondt. Naturkatastrofer er også voldsomme. Men Især hvis det er et tilfældigt menneske, kan meningsløsheden ramme én på en anden måde. Og det er som regel en krævende opgave at finde sig selv og genskabe mening i en meningsløs situation.

Mand var beruset I alt seks bankansatte var på arbejde mandag morgen. Den 45-årige mand var fra Greve og havde forud for sit hærværk mod banken været forbi Netto på Østre Alle i Slagelse. Her havde han kastet en melon efter en ansat og ødelagt indgangspartiet.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, der anholdt manden og senere løslod ham efter en tur i detentionen, oplyser, at manden var »meget beruset« og »udadreagerende.«

To uger, før han smadrede bankens ruder, havde manden været forbi og sparket indgangsdøren skæv. I dag har Danske Bank i Slagelse opjusteret sikkerhedsprocedurene og blandt andet fået en vagt ved indgangen.