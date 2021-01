Protester mod byrådets endelige øksehug der afliver skrotfirma

Nye protester mod lokalplan 1230, som tvangslukker skrotvirksomheden HJM i Korsør Havn. Også et politisk parti sender protest. Splittelse i byrådet, da lokalplanen blev sendt i høring. Skibsmægler truer med at gå til Transportministeriet.

Det er valgår. Til november afgør vælgerne, om de giver opbakning til politikere, der tvangslukker en virksomheds aktiviteter i Korsør Havn. Et flertal i byrådet ventes inden længe at godkende lokalplan 1230, der som et øksehug gør det endeligt af med skrotvirksomheden HJM's forretning med at udskibe skrot fra inderhavnen, hvor konkurrenten HJ Hansen længere inde i havnen så sent som tirsdag sendte endnu et skib fyldt med skrot ud af havnen.