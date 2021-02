Ingen har ønsket at stille op til interview - men på internettet er prostituerede nemme at få kontakt til. Her tilbyder de nemlig seksuelle ydelser - helt lovligt. Modelfoto

Prostituerede tilbyder købesex trods corona - uden nogen straf

Selv om sikker sex er fornuftigt og ifølge Søren Brostrøm ligefrem sundt, kan det imidlertid lyde skørt set i lyset af, at bordeller og massageklinikker skal holde lukket. Ligesom alle anbefalinger lyder på, at man skal holde afstand og kun ses med sine nærmeste.

For at inddæmme spredningen af coronasmitte i Danmark er der indført en række skærpede corona-restriktioner for det liberale erhverv, der alle foreløbig gælder til og med den 28. februar. Det betyder, at store dele af landet er lukket ned. Det gælder også for liberale serviceerhverv, hvor den nødvendige smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, herunder frisører, massører, tatovører, køreskoler og andre. Og altså også bordeller, der skal holde lukket. Prostituerede må dog fortsat tilbyde ydelser på lige fod med frisører – nemlig i private hjem. Desuden må restauranter fortsat sælge takeaway. Og der vil i hele perioden være åbent i dagligvarebutikker/supermarkeder, apoteker og butikker med medicinsk udstyr. Kilde: coronasmitte.dk

Således har politikredsen kun udstedt fire bøder til prostituerede for at overtræde loven i løbet af corona-nedlukningen.

I en mail til redaktionen undrer han sig over, at det kan være lovligt.

-Jeg synes, at det er forstemmende, når man for eksempel kan læse, at en solcenterejer har fået bøde for ikke at holde et selvbetjent solcenter lukket, hvor der ikke er tæt fysisk kontakt, skriver han i mailen.