Se billedserie Meget velholdt og med kun 330.000 kilometer i "benene".

Send til din ven. X Artiklen: Prominente passagerer i stribevis har kørt med ny museumsbus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prominente passagerer i stribevis har kørt med ny museumsbus

Med kun 16 år på bagen har Danmarks Busmuseum i den specialbyggede Mercedes Sprinter 616 CDI fra 2006 erhvervet museets indtil videre yngste bus. Men det betyder ikke, at den ikke har en interessant historie at fortælle.

Slagelse - 30. marts 2021 kl. 10:42 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Kilometertælleren står på 330.000 kilometer. Jo i princippet en del kørte kilometer, men ikke når det kommer til en bus, der har været på vejene i så mange år, som det er tilfældes med den bus, som Danmarks Busmuseum som den seneste har erhvervet sig.

Bussen er en Mercedes Sprinter 616 CDI fra 2006, og det var firmaet Harbirks Bustrafik, der i første omgang kontaktede Ole Vang, der er direktør for Danmarks Busmuseum, for at høre, om bussen kunne få endestation på Fabriksvej i Skælskør.

I firmaet havde man vurderet, at det ikke kunne betale sig at blive ved med at holde bussen i drift på grund af øgede miljøkrav i forhold til at færdes i miljøzoner i de større danske byer.

At kassere bussen var imidlertid et for drastisk skridt, så derfor kom busmuseet og Ole Vang ind i billedet.

Sidste ud af tre - Bussen er bygget på platformen af en Mercedes Sprinter, men den er specialbygget og designet på specialfabrikken Ernst Auwarter i Tyskland efter Harbirks ønsker, som fik bygget tre busser af denne type, fortæller Ole Vang. Han glæder sig over at være kommet i betragtning til den sidste af de i alt tre busser, som Harbirks Bustrafik i sin tid fik bygget.

De specialopbyggede busser var ifølge Ole Vang i første omgang ikke godkendt i Danmark, hvorfor de skulle have særskilt typegodkendelser fra Færdelsstyrelsen.

Bussens virke i Harbirks Bustrafik har primært været som VIP-bus i København, hvilket er grunden til det meget lave kilometertal. Og af sammen grund er bussen ifølge Ole Vang usædvanlig velholdt.

Fra Beckham til Eran DD Blandt de prominente passagerer i bussen har blandt andet været repræsentanter for både kongehuset og de danske ministerier. Flere udenlandske regenter på besøg i Danmark har også haft sat sig godt til rette i de fine blå sæder, og det samme har selveste fodboldlegenden David Beckham og hele det engelske fodboldslandshold sammen med ham.

Medarbejdere i Unites States Secret Service har også været med bussen rundt i København i forbindelse med præsident George W. Bush besøg, og i en mere hjemlig henseende har musikeren Eran DD brugt bussen som sin turbus sammen med sit band. Og netop turbus har den specialbyggede Mercedes Sprinter været i flere omgange, hvor også udenlandske orkestre har været på farten i den blå og hvide bus, der nu er gået på »pension« i Skælskør.

- Bussen er den yngste af busserne i vores »stald« - og den oser af historie, ligesom alle de andre busser i vores samling, siger Ole Vang, der gerne viser den flotte MB Sprinter frem for offentligheden, når museet åbner igen fra den 30. april.

Giv en hånd med Museet er i øvrigt ifølge Ole Vang på udkig efter frivillige - som for eksempel tidligere buschauffører eller lignende, der i den kommende sommerferiesæson har tid og lyst til at give en hånd med på museet enten i forbindelse med lejlighedsvis kørsel eller som omvisere på museet.

Også personer, der har lyst og evne til at brygge en god kop kaffe, at servere eller lignende servicefunktioner hører Ole Vang også gerne fra. Til gengæld lover han hyggeligt og socialt samvær i rare omgivelser.