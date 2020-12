Prøveløsladt skød med luftgevær

Den 42-årige mand, som ikke bare har vakt avisforsider, men også panderynker i Havrebjerg nord for Slagelse, har nu fået endnu et hak i tuden.

Hammeren faldt på baggrund af et optrin tilbage i juli, hvor manden fredag skulle have gjort sig ud til bens på Smedekroen i Høng, og hvor så tre mænd troppede op på hans hjemadresse om lørdagen.

De skulle ifølge den dømte have været truende - men reelt kom trioen blot for at få manden til at betale for den enes hoveddør, som den 42-årige angiveligt havde smadret med en billardkø fredag nat.