Besyrelsesmedlem i Plejefamiliernes Landsforening, Inge Neander, håber på, at den prisvindende film Systembryder kan give vigtig viden om plejebørn og deres adfærd. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Prisvindende film kan måske gøre en forskel: - Jeg blev meget rørt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prisvindende film kan måske gøre en forskel: - Jeg blev meget rørt

For mange børn bliver klemt i et system, der ikke lytter til dem. Det forsøger Plejefamiliernes Landsforening i dag at gøre både plejefamilier og politikere klogere på ved at vise den prisvindende film Systembryder.

Slagelse - 24. november 2020 kl. 12:18 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Voldelig adfærd fra et barn er et råb om hjælp. Altid.

Sådan siger den tyske instruktør Nora Fingscheidt om sin debutfilm, Systembryder, der sidste år vandt for bedste film under Berlin Film Festival. Og samme budskab lød derfor også mandag fra Plejefamiliernes Landsforening, da plejefamilier og politikere blev inviteret gratis i biografen i Panorama Slagelse for at se den prisvindende film.

Mange plejebørn ender nemlig med at tilbringe tilværelsen som kastebold mellem forskellige institutioner, der ikke kan håndtere deres adfærd. Og det giver børnene blå mærker på både krop og sjæl, som ofte i forvejen er mærket af fortiden.

Arrangementet, der turnerer rundt i hele landet, skal derfor være med til at fortælle barnets side af historien, fortæller Inge Neander, bestyrelsesmedlem i Plejefamiliernes Landsforening.

"Selv om det er fiktion, så giver filmen et rigtig godt billede af, hvordan det er i virkeligheden for de her børn."

- Inge Neander, Plejefamiliernes Landsforening - Inge Neander, Plejefamiliernes Landsforening Ofte bliver den nemlig slet ikke hørt, men i stedet glemt i stakken af sagspapirer.

- Selv om det er fiktion, så giver filmen et rigtig godt billede af, hvordan det er i virkeligheden for de her børn. De har det ofte svært, og de bliver ofte ikke lyttet til, forklarer Inge Neander.

Udadreagerende adfærd Filmen Systembryder handler således om ni-årige Benni, der bliver kastet rundt mellem forskellige institutioner med skiftende omsorgspersoner, der ikke kan håndtere hendes udbrud, som er præget af raseri.

Og netop udadreagerende adfærd var sidste år årsag til 267 ud af i alt 2070 underretninger i Slagelse Kommune, fremgår det af tal fra Danmarks Statistik.

Det svarer til næsten hver ottende underretning i kommunen, som i 2019 havde det andet højeste antal underretninger i Region Sjælland med mere end otte underretninger per arbejdsdag. Artiklen fortsætter efter billedet...

26-årige Laura Helena Pimental da Silva (tv.) debutterede i 2018 som forfatter med selvbiografen Kommunebarn og har siden udgivet flere bøger om at være udsat ung. I dag genkender hun sig selv i filmen Systembryders hovedrolle, ni-årige Benni. Foto: Fleur Sativa

At opføre sig udadreagerende har 26-årige Laura Helena Pimentel da Silva, der i 2018 debuterede som forfatter med selvbiografien Kommunebarn, oplevet.

Som barn og ung nåede hun at være anbragt på 10 forskellige institutioner og i en familiepleje over flere omgange. Og mandag var hun derfor tilstede under filmvisningen i Slagelse.

- Jeg blev meget rørt, fordi jeg kunne genkende meget af mig selv i denne her lille vrede pige (Benni, filmens hovedperson, red.), fortæller hun til Sjællandske.

Vigtigt at lytte til børn Selv har Laura Helena Pimental da Silva snart sit fjerde barn på vej og har siden 2018 udgivet flere bøger om at være en udsat ung.

Ifølge hende er det vigtigt, at anbragte børn bliver hørt.

"(...) der sidder ofte fagpersoner, der kan have en idé om, hvordan tingene er. Men ofte er barnets oplevelse en helt anden."

- Laura Helena Pimental da Silva - Laura Helena Pimental da Silva - Der er en generel tendens til, at det er de voksnes udlægning, der kommer frem i en sag. Og der sidder ofte fagpersoner, der kan have en idé om, hvordan tingene er. Men ofte er barnets oplevelse en helt anden. Den er der bare ingen, der lytter til, forklarer hun og peger på, at filmen Systembryder kan give viden om barnets behov og samtidig gøre plejefamilier klogere på deres rolle.

- Filmen giver et billede af, at vrede børn ikke er vrede uden grund. Der ligger altid noget mere bag. Og som plejefamilie kan man gøre en vigtig forskel, fastslår Laura Helena Pimental da Silva. Artiklen fortsætter efter billedet...

Til filmvisningen i Panorama Slagelse deltog også byrådsmedlem i Slagelse Kommune og næstformand for folketingets børne- og undervisningsudvalg, Sten Knuth (V). Privatfoto

Undervejs i filmen Systembryder møder hovedpersonen Benni for eksempel den voksne Micha, der bliver ansat i hjemmet, netop som systemet er ved at give op. Det får den ni-åige pige til at åbne sig op for første gang.

Gjorde politisk indtryk - Han (karakteren Micha, red.) er oprigtigt interesseret i hende. Det er desværre ikke alle voksne, man møder på sin vej som anbragt barn, der er det. Og det kan man mærke som barn, fortæller Laura Helena Pimental da Silva og læner sig op ad sine egne erfaringer som barn.

"Jeg ved, at man som kommune i Slagelse prøver at arbejde med det. Men jeg ved også, at det er rigtig svært."

- Sten Knuth (V), byråds- og folketingsmedlem "Jeg ved, at man som kommune i Slagelse prøver at arbejde med det. Men jeg ved også, at det er rigtig svært." Til filmvisningen deltog også byrådsmedlem i Slagelse Kommune og næstformand for folketingets børne- og undervisningsudvalg, Sten Knuth (V), der samtidig er tidligere borgmester i kommunen:

- Der er rigtig mange skift imellem socialrådgiverne og hele tiden nye ansigter, man skal forholde sig til. Og man skal gentage sin historie og på den måde hele tiden at starte forfra, fortalte han under sit besøg, som han med egne ord kaldte »tankevækkende«:

- Jeg ved, at man som kommune i Slagelse prøver at arbejde med det. Men jeg ved også, at det er rigtig svært. Og derfor gør det stort indtryk på mig, slår han fast.

Plejefamiliernes Landsforening turnerer rundt for at vise filmen Systembryder. Foto: Fleur Sativa