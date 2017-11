Se billedserie Fra venstre formand for bevaringsforeningen Gyrit Kaaber, leder af Kongegaarden Joy Petrowsky og formand for Kongegaardsfonden Flemming Erichsen ved prisoverrækkelsen. Foto: Peter Nommesen Foto: Peter Nommesen(c)

Send til din ven. X Artiklen: Pris til den mere synlige Kongegaarden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pris til den mere synlige Kongegaarden

Slagelse - 28. november 2017 kl. 11:50 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Præmieret af Bevaringsforeningen 2017«. '

Sådan lyder teksten på den plakette, der formentlig gives lov til at skrue op på den fredede Kongegaarden i Algade i Korsør. Huset er netop sat i stand både ude og inde for flere millioner, ligesom den statelige bygning er blevet mere synlig, fordi store syge træer i Kongegaardshaven er fældet, ligesom hegnet foran haven er fjernet.

Prisen fra Korsør Bevaringsforening har været uddelt siden 1996 på byens fødselsdag den 26. november, hvor Korsør i 1425 fik købstadsrettigheder af landets konge Erik af Pommern, der udfærdigede privilegierne siddende på Korsør Slot på fæstningen for 592 år siden.

Plakettens formål er en påskønnelse for en flot istandsat bygning eller et fint plejet miljø. Og plaketten skulle gerne opsættes synligt, så alle kan glæde sig over den, oplyser bevaringsforeningens formand Gyrit Kaaber.

Desværre er prisen ikke ensbetydende med, at der ikke efterfølgende sker forfald. Den 1. plakette blev i 1996 skænket til Tårnborgvej 10 og 12, som Korsør Kommune havde sat fint i stand.

- Nu er der kommet nye ejere. Plaketten sidder der endnu, men ridset og ødelagt. Flere borgere har opfordret mig til at fjerne den, men det bliver den ikke, da den, som de øvrige plaketter, er givet i en god mening, siger Gyrit Kaaber.

Hun tilføjer, at plaketten åbenbart også et samleobjekt, for plaketten på Revhuset er fjernet, ligesom den også er på den dengang nybyggede brugsforening på Halsskovvej.

Uddelingen af plaketten er muliggjort via støtte fra Trelleborg-Fonden, som administreres af Syd-Bank.