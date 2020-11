Se billedserie Fra venstre ses social- og sundhedsassistent på Blomstergården Stella Børnig, den nyuddannede Shila Fevre og uddannelsesleder Heidi Rasmussen fra ZBC. Foto: Kim Brandt

Send til din ven. X Artiklen: Pris og hæder til praktikpladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pris og hæder til praktikpladser

Plejecenter Blomstergården i Slagelse er tilsyneladende et rigtig godt sted at være i praktik som SOSU-assistent. Fredag modtog centret en pris, som var indstillet af en tidligere praktikant, som i dag arbejder samme sted.

Slagelse - 14. november 2020 kl. 20:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

Der var både blomster, diplom og en flot kagemand på plejecenter Blomstergården i Slagelse fredag formiddag. Årsagen var, at Blomstergården - sammen med plejecenter Solbakken i Korsør - er blevet udnævnt til »Årets praktiksted«.

At flere plejecentre samtidig kan få prisen, som gives af ZBC, skyldes, at der er flere kategorier.

Uddannelsesinstitutionen ZBC dækker et stort geografisk område og har mange forskellige uddannelsesretninger. I hele ZBC's område var der indkommet 77 indstillinger.

Store smil Seancen på Blomstergården var i lyset af corona gjort rimelig minimalistisk, men der var heldigvis plads til store smil fra alle de tilstedeværende.

En af dem var uddannelsesleder Heidi Rasmussen fra ZBC i Slagelse:

- I er indstillet til Årets Læreplads her på Blomstergården - og det er især hus C2. I indstillingen står der blandt andet: »Jeg har haft den bedste tid på Blomstergården i Slagelse. Kolleger, borgere, ledere og især min vejleder, Stella, har alle taget så godt imod mig, da jeg startede, og jeg kunne ikke ønske mig et bedre sted at være i mine to praktikker.«

Sådan lød det i indstillingen fra den nyuddannede Shila Fevre, der har været færdig i et halvt år og i dag arbejder på Blomstergården.

De bedste betingelser Og ordene i indstillingen vakte glæde hos uddannelseslederen:

- Når folk siger sådan omkring deres praktiksted, så giver det i sidste ende de bedste betingelser for, at der kommer en fagligt dygtig omsorgsmedarbejder ud til den branche, som har så hårdt brug for gode medarbejdere, sagde Heidi Rasmussen.

Der var også en buket blomster til social- og sundhedsassistent Stella Børnig, som er daglig vejleder for nye praktikanter på Blomstergården.

Hver år er der i gennemsnit omkring 60 SOSU-praktikanter på Blomstergården, som her skal prøve livtag med faget i den »virkelige verden«.

Og fra Blomstergården er der naturligvis også glæde over at kunne tilbyde en læreplads, som nu har udløst pris og hæder fra ZBC.

Formålet med prisen er også, at kommende elever får et praj om, hvor de særlig gode praktiksteder findes.