Helle Jacobsen (V) overrækker diplomet til chefen for entreprenørservice, Peter Johansen. Der er i alt 115 medarbejdere i kommunens entreprenørservice, ligesom afdelingen samarbejder med en række private chauffører, vognmænd med mere.

Pris for at tage socialt ansvar

Slagelse - 13. december 2017 kl. 06:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Én gang om året uddeler Lokalt Arbejdsmarkedsråd (LAR) en pris til to virksomheder - en offentlig og en privat - som i særlig grad har været gode til at udvise socialt ansvar og engagement. Det handler især om at hjælpe ledige fra kanten af arbejdsmarkedet til at komme i fast beskæftigelse.

Tirsdag eftermiddag var det en offentlig virksomhed, som skulle hædres - Slagelse Kommunes Entreprenørservice, som holder til på Teglværksvej i Korsør.

Til at overrække prisen var formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget, Helle Jacobsen (V), som også er formand for LAR:

- Det er både med stolthed og glæde, at jeg står her i dag for at overrække denne pris. Det er en af de sidste gode og vigtige gerninger, jeg har - som afgående formand, sagde hun. (Hun afløses af Anders Koefoed (V) 1. januar 2018, red.)

- Rigtig mange virksomheder arbejder i dag bevidst med socialt engagement via partnerskabssamarbejdet med Jobcenter Slagelse. Det går blandt andet ud på at tilbyde afklaring og opkvalificering til ledige borgere, om at fastholde sygemeldte medarbejdere og om at rekruttere og uddanne mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, sagde hun.

Det er i år 10 år siden, konceptet for partnerskabsaftalen med jobcentret blev grundlagt, og her var entreprenørservice med fra starten. Derfor var det også et 10-års jubilæum, der kunne fejres ved samme lejlighed.

Prisen - som ud diplom og hæder også bestod af et flot maleri af den lokale kunstner Estrid Maria Eriksen - blev med tak modtaget af chefen for entreprenørservice, Peter Johansen.

- Vi har som noget helt naturligt arbejdet med socialt ansvar i mange år, men det er superdejligt også at få et anerkendende skulderklap, sagde han blandt andet i sin takketale.