Prinsesse Mary på Gerlev Idrætshøjskole

En rapport som organisationen UNFPA (FN's Befolkningsfomd) står bag, og som hendes H. K..H Kronprinsesse Mary er protektor for. Besøget havde tiltrukket pressefolk fra hele landet, og den røde løber blev fejet en ekstra gang i minutterne up til ankomsten klokken 10.30.

UNDPA's State og World rapport 2021 fokuserer på retten til at bestemme over sig selv og til frit at kunne handle på autonomi og selvbestemmelse. Her står retten til at bestemme over egen krop helt centralt - men den bliver ofte overtrådt.

Kronprinsessen blev traditionen tro taget imod af i denne omgang både blomsterpige og blomsterdreng.