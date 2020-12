De første fyrværkeriskader er allerede ved at melde sig på Slagelse Sygehus? akutafdeling. Personalet frygter derfor at blive lagt ned, hvis borgere ikke passer ekstra godt på nytårsaften. Det gælder også i forhold til coronasmitte.

Presset sygehuspersonale med klar bøn til borgere: Pas på

På Slagelse Sygehus’ akutafdeling frygter personalet at blive presset af fyrværkeri-skader, mens sengene er optaget af coronapatienter. I en video på Facebook bliver borgere derfor mindet om de gode råd - både til at undgå fyrværkeriskader og coronasmitte nytårsaften.

Det skyldes, at Slagelse Sygehus er pressede af indlagte corona-patienter, og sygehuset frygter derfor at blive lagt ned nytårsaften, hvis de også skal tage hånd om afsprængte fingre.

I videoen, der er delt på Facebook-siden »Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse« kommer de to ledere derfor med gode råd til at undgå både fyværkeriskader og coronasmitte.

- For ingen nytår uden krudt og kugler. Derfor skal i følge de her anvisninger, så I ikke kommer til skade, understreger Christian Jørgensen og uddyber:

- Husk, at hold afstand. Husk, at brug sikkerhedsbriller. Og for Guds skyld husk, at hold jer væk fra ulovlig krudt og kugler.

Artiklen fortsætter efter opslaget...