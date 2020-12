Lige nu er der sengepladser nok - men hvis smittetrykket med COVID-19 fortsætter med at stige, vil det kunne blive nødvendigt for Slagelse Sygehus at udskrive svagelige ældre før tid, som i stedet skal plejes hjemme eller på én af kommunens midlertidige pladser. Foto: Jakob Gandløse Jensen - Region Sjælland

Send til din ven. X Artiklen: Presset stiger: Svagelige ældre risikerer at blive smidt ud af hospitalssengene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Presset stiger: Svagelige ældre risikerer at blive smidt ud af hospitalssengene

Mens arbejdspresset på de danske hospitaler vokser, forbereder man sig i Slagelse Kommune på, at der ikke vil være nok plads til svagelige ældre i hospitalssengene. Der skal derfor findes plads til dem på de midlertidige pladser - og måske endda i eget hjem.

Slagelse - 15. december 2020 kl. 10:11 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Der er ingen tvivl. De er ved at være pressede. Og vi kan godt forvente, at vi nok også vil mærke til det. Måske allerede denne uge.

Sådan siger sundheds- og ældrechefen i Slagelse Kommune, Charlotte Kaaber, som i øjeblikket er i tæt dialog med Slagelse Sygehus.

Her frygter man nemlig, at man meget snart er nødt til at udskrive svagelige ældre tidligere end planlagt. Eller slet ikke at indlægge dem, fordi hospitalssengene skal bruges til corona-patienter.

Og det vil alt andet lige skabe et øget behov for den kommunale hjemmepleje og plejepersonalet på de midlertidige pladser, fortæller Charlotte Kaaber.

- Der er naturligvis flere medarbejdere, der ønsker at få fri op til jul. Men det kan være, at vi ender i en situation, hvor vi er nødt til at sige, at det kan de ikke få lov til, siger hun til Sjællandske.

Ekstra sengepladser Så stort er presset dog ikke endnu, vurderer sundheds- og ældrechefen, som i skrivende stund kan tælle flere tomme senge på de midlertidige pladser på både plejecentret Blomstergården og plejecentret Bjergbyparken.

På sidstnævnte har Slagelse Kommune dog oprettet fire ekstra pladser som en direkte forberedelse på, at behovet for at fylde sengepladserne ud kan opstå. Artiklen fortsætter efter billedet...

Hvis presset rykker ud i hjemmeplejen og på de midlertidige pladser, vil det kunne koste plejepersonalet deres juleferie. Ældre- og sundhedschef afviser heller ikke, at der vil blive behov for ekstra ansættelser.

- Lige nu kan vi sagtens følge med og oplever ingen problemer. Men vi ved ikke, hvor stort presset bliver, forklarer Charlotte Kaaber, der heller ikke vil afvise, at der kan blive behov for at ansætte yderligere personale.

- Det kommer også an på, hvilke behov de borgere, vi får ind, har. Alt efter, hvilke kompetencer vi vil få brug for, kan vi også trække på vikarbureauerne, fortæller sundheds- og ældrechefen.

Ikke samme muligheder Her er det vigtigt med den tætte dialog til sygehuset. For det er dem, der i sidste ende vurderer, hvem de kan sende hjem eller overføre til en midlertidig plads.

"(...) der er ikke et krav om, hvem der gør det. Det kan lige så godt være en pædagog(...)"

- Karen Marie Myrndorff, chefkonsulent for Sundhed og Ældre i Kommunernes Landsforening - Karen Marie Myrndorff, chefkonsulent for Sundhed og Ældre i Kommunernes Landsforening Vurderingen sker ud fra det faktum, at der hverken derhjemme eller på de midlertidige pladser er samme mulighed for behandling som på hospitalet. Det kan være kritisk ved eksempelvis akut opstået sygdom, hvorfor de midlertidige pladser også tidligere har været under kritik af både eksperter og fagpersoner.

For eksempel har personalet her ikke adgang til epikriser og lægejournaler på patienterne, men er afhængige af læger på sygehuset eller af de praktiserende læger. Det giver begrænset adgang til viden om patienternes sygdomshistorik.

Derudover er der ikke et apotek eller andet medicinlager, ligesom der oftest ikke er hverken tøj eller prøvetagningsudstyr. Og så er der heller intet krav til personalets uddannelse.

Skal løses bedst for borgerne - På en midlertidig plads vil der blive løst opgaver, der hører under serviceloven og sundhedsloven. Og man må ikke sætte nogen til at løse opgaver, som de ikke har kompetencer til. Men der er ikke et krav om, hvem der gør det. Det kan lige så godt være en pædagog, hvis ledelsen vurderer, at vedkommende har kompetencen til at løse de enkelte opgaver, forklarer chefkonsulent for Sundhed og Ældre i Kommunernes Landsforening, Karen Marie Myrndorff, til fagbladet Sygeplejersken.

Også sundheds- og ældrechefen i Slagelse Kommune erkender over for Sjællandske, at personalet »ikke har de samme kompetencer« på de midlertidige pladser, som man har på sygehusene. Artiklen fortsætter efter billedet...

Sundheds- og ældrechefen i Slagelse Kommune, Charlotte Kaaber, forbereder sig på et øget pres i hjemmeplejen og på de midlertidige pladser som følge af det stigende smittetryk med COVID-19. Foto: Mie Neel

- Vi kan for eksempel heller ikke have ilt eller sug i væggene, fortæller Charlotte Kaaber, som dog understreger, at Slagelse Kommune altid vil ansætte det »bedst kvalificerede personale«:

- På Blomstergården har vi for eksempel sygeplejersker på arbejde døgnet rundt - og det er dem, der vil komme til at tage imod alle de patienter, der risikerer at blive udskrevet tidligere, fastslår hun og uddyber, at der er stor velvilje til at løse de udfordringer, coronasituationen måtte bringe med sig.

- Selv om det er helligdage, selv om det er jul, så er det vigtigt, at vi stiller op og løfter i flok. Og jeg ved, at alle lederne er indstillet på, at det her skal løses, så det er bedst for borgerne, understreger Charlotte Kaaber.