Torben Nielsen sidder fængslet i Frankrig. For smugling af hash, han angiveligt intet kendte til. Nu vil familie, venner og advokater lægge fælles pres.

Presser på via internationale medier efter fransk dommers afvisning

Slagelse - 30. april 2019 kl. 05:55 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

54-årige Torben Nielsens skæbne synes beseglet. Den danske chauffør fra Sabro ved Aarhus har anket dom på otte års fængsel, som han for to måneder siden modtog ved en fransk domstol i byen Perpignan for at smugle 987 kilo hash. En dommer, som ventes at stå for Torben Nielsens appelsag i Montpellier, afviser dog at modtage de danske beviser, der ifølge særligt chaufførens forlovede, Gitte Thoft, friholder kæresten for et ansvar.

Ikke mindst er der dyb utilfredshed med den franske domstols ageren, som bogstaveligt talt går på, at en dommer blæser på, at der her til lands ligger indicier, der formentlig vil sende fokus i retning af vognmanden, der hyrede Torben Nielsen.

- Der kan ikke bare sidde én mand og bestemme. Torbens advokat vil jo også have ham frikendt. Bevismaterialet ligger hos politiet, mener Gitte Thoft, som nu har sendt et brev til såvel franske som andre europæiske medier, der bør omtale sagen og de paradokser, der ifølge Gitte Thoft står i kø.

- Det er frustrerende, at de er så ligeglade, er hendes umiddelbare holdning.

Torben Nielsen er blevet forflyttet fra sit hidtidige fængsel i Perpignan til et andet i Villeneuve-les-Maguelone syd for Montpellier.

Gitte Thoft håber dog, at familiens fokus - ved hjælp fra venner, bekendte og medier - kan sætte sagen i et nyt lys, hvor også franskmændene får øjnene op.

- Jeg håber, de frafalder alle anklager. De burde jo åbne øjnene i stedet for bare at tage chaufføren som det eneste, siger Torben Nielsens 58-årige forlovede, der desuden mener, at chaufføren blev lokket i en fælde og egentlig var uden mulighed for kontrol af lasten.

Det fremgår også af CMR-loven, som er en række retningslinjer for fragtmænds rolle, når eksempelvis last skal fragtes fra Syden som i Torben Nielsens tilfælde. I lovens paragraf 10 står der, at chaufføren skal »undersøge, om fragtbrevets oplysninger om antallet af kolli og deres mærker og numre er rigtige.« Samtidig skal han »undersøge godsets og dets indpaknings synlige tilstand og begrunde de forbehold, som han måtte tage herom i fragtbrevet.«

- Men han skal og må ikke sprætte emballagen op, konstaterer Gitte Thoft, der dermed konkluderer, at Torben Nielsen ingen muligheder havde for at tjekke hashen, der lå gemt på paller med vin.

