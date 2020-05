De fire præster, der i denne tid med COVID-19 er til rådighed på Slagelse Sygehus for samtaler med patienter, pårørende og personale. Fra venstre: Nina Dyrhoff Nyegaard, Katja Rosholm Schiøler, Søren Fahnøe og Bente Holm Viuf. Privatfoto

Præst om fortrolige samtaler bag maske i hørm af sprit

Slagelse - 23. maj 2020

- Det er sin sag at skabe en fortrolig stemning med en til to meters afstand i en hørm af sprit, i skjul bag maske, briller, langærmet forklæde og handsker.

Sådan beskriver Katja Rosholm Schiøler, sognepræst i Sct. Peders og Havrebjerg Pastorat, det arbejde hun og flere kolleger har udført på Slagelse Sygehus under corona-epidemien.

Her har præsterne været en del af det beredskab, som provst og ledende beredskabschef i Region Sjælland, Ulla Thorbjørn Hansen har lavet en plan for gældende for hele regionen, på opfordring af beredskabschefen i Region Sjælland.

- Det er forskelligt, hvor meget præsterne er blevet brugt på de enkelte sygehuse. Men alle steder har de stået til rådighed for samtale med både indlagte, pårørende og sygehuspersonale. Og her i Slagelse har præsterne i en periode været fast til stede som del af en vagtordning og har i øvrigt stået til rådighed for tilkald, fortæller Ulla Thorbjørn Hansen, hvis ægtemand Søren Fahnøe Jørgensen har været blandt de medvirkende præster.

Som det fremgår af citatet i starten af artiklen, så har det været en noget uvant måde at arbejde på for Katja Rosholm Schiøler og hendes kolleger.

Udover Søren Fahnøe Jørgensen var Slagelses faste sygehuspræst Bente Viuf samt sognepræst og feltpræst Nina Dyrhoff Nyegaard med i gruppen.

Alle var først på hygiejnekursus sammen med de præster, som betjente regionens øvrige sygehuse.

- Her lærte vi at gebærde os med værnemidler med videre. Det er en uvant måde at arbejde på, hvor vi ikke kan benytte os af vanlige strategier, fordi ansigtsmimik er skjult bag masken og et helt almindeligt varmt håndtryk er udelukket, fortæller Katja Rosholm Schiøler.

Hun kan fortælle, at præsterne ikke desto mindre blev benyttet til mange gode og fortrolige samtaler med både patienter, personale og pårørende, som alle var berørt og rystet af situationen.

- Når det lykkedes så godt, som det gjorde på netop Slagelse Sygehus, så skyldes det i første ombæring det årelange, gode arbejde som den stedlige sygehuspræst er kendt og afholdt for, og i anden ombæring en omstillingsparathed og villighed til at mærke efter, hvad der er brug for lige nu og her, som vi tre øvrige præster kan trække på fra års erfaringer som sognepræster, sygehuspræster og feltpræster, fortæller Katja Rosholm Schiøler.

Hun fik sammen med en afdelingssygeplejerske på Covid-19-Intensiv afdelingen etableret en vagtordning, så der sad en præst tre dage om ugen på afdelingen.

- Det affødte først nysgerrige spørgsmål og siden tillid - og når vi nu alligevel var der, så var det lettere at bruge os. Ikke blot for denne afdeling, men for sygehusets øvrige afdelinger, siger Katja Rosholm Schiøler.

- Jeg mener helt ubeskedent, at Den Danske Folkekirke har været godt og robust repræsenteret på Slagelse Sygehus, og at kirkens evne til at omstille sig til den nye situation samt villighed til at træde til, er noget vi kan være stolte af. Selv er jeg blevet mange erfaringer rigere, og jeg ser frem til fortsat at betjene sygehuset sammen med gode kolleger, slutter sognepræsten i Sct. Peders og Havrebjerg Pastorat.