Fra venstre formand for Halskov Kirkes menighedsråd Birthe Vilhelmsen, den nye sognepræst Anne Cathrine Clausen, provst Ulla Thorbjørn Hansen, sognepræst Lykke Fugl Wester fra Skt. Povls Kirke i Korsør og samt sognepræst Tommy Corfixen fra Sønderup-Gudum-Nordrupvester, som begge var mødt op for at byde den nye kollega velkommen ved præsteindsættelsen. Privatfoto

Præst og mor til tvillinger er indsat i Halskov Kirke

38-årige Anne Catrine Clausen er ny sognepræst. For ti år siden var hun vikarpræst ved kirken. Der var over ti ansøgere til stillingen.

Halskov Kirke synes populær, hvis der måles på antallet af ansøgere til stillingen som sognepræst ved kirken. Et godt stykke over ti søgte stillingen, oplyser formand for kirkens menighedsråd Birthe Vilhelmsen til Sjællandske.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her